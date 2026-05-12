Partido Popular
Directo | Feijóo interviene este martes en un acto de campaña para las elecciones andaluzas en Sevilla
El presidente del Partido Popular se desplaza al municipio de Tomares para clausurar un mitin
Redacción
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo enfila su recta final tras el segundo debate televisivo de los principales candidatos, en una jornada que contará con la presencia de líderes nacionales. Este martes, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto en Tomares (Sevilla) a las 19.00 horas.
Este mismo martes, Feijóo se ha trasladado a Murcia para visitar la capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, fallecido el pasado domingo. El líder de los populares ha reivindicado la figura de Ballesta como "referente para todos los políticos".
- Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
- El fiscal Luzón y sus próximas diligencias sobre la relación de las “chistorras” con los pagos en metálico del PSOE y el impulso del caso Santos Cerdán
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
- Andalucía, la prueba de fuego de la estrategia de Sánchez de colocar ministros-candidatos
- Sumar prevé aprobar la ley de nacionalidad saharaui antes de verano, pero duda del PSOE: 'Depende de Albares
- Orden de busca y captura por estafar casi 3 millones de euros con viajes VIP para el mundial de MotoGP
- España encara un fin de semana de tormentas, granizo y ambiente frío tras la entrada de una borrasca