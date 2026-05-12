Baldoví se pone el traje de candidato de Compromís con el foco en los "votantes decepcionados" del PSPV

A simple vista, la vestimenta ha sido la habitual que luce en su rutina como síndic de las Corts: chaqueta gris sobre camisa blanca y pantalones oscuros; sin embargo, este martes, mientras ha intervenido en el Fórum Europa de Tribuna Mediterránea, Joan Baldoví se ha puesto el traje de candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat, para el que todavía no ha sido oficializado por la coalición (y la confluencia que pueda surgir), pero que ha exhibido con un discurso de precampaña electoral, con mucha insistencia en la vivienda y en la economía.

La novedad no ha estado tanto en verbalizar su intención de ser el candidato de Compromís, asegurando que se siente "preparado, con ganas y fuerza para ser el próximo president", algo que ya había dicho en anteriores ocasiones (así lo señaló en una entrevista con este periódico a principios de marzo), sino en hacer de su discurso en la tribuna plagado de propuestas, más habitual de los instantes previos a la campaña electoral y no tanto cuando aún queda un año para la cita con las urnas.

Dentro de este traje de aspirante electoral, Baldoví ha puesto el foco en dos puntos que pese a estar interconectados (qué no lo está en política), ha tenido como destinatario a dos tipos de oídos totalmente distintos: la vivienda, principal preocupación de la ciudadanía, especialmente entre las capas jóvenes de la sociedad (potenciales votantes de Compromís), y la economía, punto habitualmente más flojo de la izquierda alternativa, centrándose sobre todo en temas de industria con representantes del empresariado como Vicente Lafuente o José Vicente Morata entre el público.

Tratando de generar cierta complicidad y mostrar proyecto en ese ala económica, Baldoví ha hecho un llamamiento a impulsar políticas de "reindustrialización" y desligarse así de la apuesta por el turismo. Para ello, ha citado ayudas a la modernización, mejora de polígonos, atracción de inversión, convertir al Institut Valencià de Finances en una "banca de inversiones de apoyo a los sectores productivos o crear una "Escuela de negocios". Eso sí, ha advertido que a quienes tengan "rentas más altas" o grandes patrimonios tendrán que pagar más impuestos.

Joan Baldoví sube a la tribuna a intervenir en Nueva Economía Fórum, este martes. / Germán Caballero

Una parte de ellos irán, ha indicado, a la política de vivienda, donde ha puesto el mollar de su discurso. En este sentido, el dirigente valencianista ha pasado de criticar la "inacción continuada y contumaz de los gobiernos de PP y Vox" que provoca que "los bolsillos de los especuladores son cada vez más grandes" ha ponerse como objetivo "poner las bases para tener políticas de vivienda" en la línea europea, citando el porcentaje de vivienda pública de París, Berlín o Estocolmo, por encima del 20 %, frente al 2 % de las ciudades valencianas.

"El votante no se quedará en casa"

Así, y tras admitir que no hay "una solución mágica" y que es un problema "a largo plazo", ha detallado medidas como construir más vivienda pública protegida, limitar el precio del alquiler o una ley para prohibir los pisos turísticos en aquellas ciudades que lo pidan. "No es un camino que se recorre en cuatro años, pero si no llegamos al consenso de caminar hacia ese rumbo nunca tendremos lo que tienen otras ciudades", ha señalado el actual síndic de Compromís.

La vivienda, de hecho, ha sido uno de los puntos en los que ha explicado Compromís puede acabar atrayendo a los votantes "decepcionados" con el Partido Socialista, una de las diferencias por las que, ha indicado, el "cambio político es posible". "Tenemos programa, compromisos, propuestas y la excepción valenciana, aquí el votante decepcionado con el Partido Socialista, por la corrupción o la vivienda, tiene alternativa y un nombre: Compromís, y no se quedará en casa", ha explicado, con el síndic del PSPV, José Muñoz, entre el público y refiriéndose a Diana Morant como "una gran vicepresidenta".

Noticias relacionadas

Dentro de esa capacidad de atraer al electorado "decepcionado" con los socialistas, también ha situado la posibilidad de una confluencia de las izquierdas para la que, eso sí, ha indicado que Compromís ha de ser "el pal de paller", algo así como el mástil, el eje central. "Podemos ser quien recoja todas las sensibilidades y ayudar al cambio político", ha remarcado atreviéndose incluso a ponerse el objetivo hacia las urnas: "Aspiramos a ganar las elecciones, a gobernar y a ser el próximo president de la Generalitat".