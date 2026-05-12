Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresHantavirusHelena JubanyBarcelonaLluvia CatalunyaRecogida basuraJornada laboralElecciones AndalucíaCaso MontoroConservatori LiceuMarc MárquezReal Madrid
instagramlinkedin

JUICIO KITCHEN

Dos agentes de Ciberdelincuencia confirman que solo han podido descifrar el 60% de los archivos que intervinieron a Villarejo

Estos expertos policiales en informática han relatado que pudieron desencriptar "bastante información, pero no la totalidad"

El excomisario José Manuel Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España).

El excomisario José Manuel Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de abril de 2026, en San Fernando de Henares, Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han confirmado este martes en el juicio del caso Kitchen que su unidad, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), descifraron "bastante información, pero no la totalidad" de los archivos que se intervinieron al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Al ser interpelados de nuevo por el letrado del PSOE, que ejerce la acusación popular, los agentes han afirmado que "un sesenta y tantos por cien".

Asimismo, han declarado que varios de los dispositos que intervinieron al comisario Villarejo tenían contraseñas, por lo que tuvieron que realizar "un trabajo forense para descifrar la información".

"No analizamos"

A preguntas del abogado del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, los agentes han relatado que ellos no tenían en cuenta los delitos por los que se investigaba a Villarejo para hacer su trabajo: "Nosotros hacemos el volcado y se lo pasamos al grupo que investiga [Asuntos Internos]; nosotros no analizamos", ha afirmado.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, los agentes del Centro Criptológico Nacional, que han declarado con su voz distorsionada, han relatado en el juicio que en junio de 2019 el Juzgado Central de Manuel García Castellón les llamó "para una reunión en la que el magistrado quería saber por qué no salían las contraseñas: se le explicó el proceso y cuál era la experiencia", ha contestado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
  2. El fiscal Luzón y sus próximas diligencias sobre la relación de las “chistorras” con los pagos en metálico del PSOE y el impulso del caso Santos Cerdán
  3. El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen 'autonomía
  4. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  5. Andalucía, la prueba de fuego de la estrategia de Sánchez de colocar ministros-candidatos
  6. Sumar prevé aprobar la ley de nacionalidad saharaui antes de verano, pero duda del PSOE: 'Depende de Albares
  7. Orden de busca y captura por estafar casi 3 millones de euros con viajes VIP para el mundial de MotoGP
  8. España encara un fin de semana de tormentas, granizo y ambiente frío tras la entrada de una borrasca

Dos agentes de Ciberdelincuencia confirman que solo han podido descifrar el 60% de los archivos que intervinieron a Villarejo

Dos agentes de Ciberdelincuencia confirman que solo han podido descifrar el 60% de los archivos que intervinieron a Villarejo

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que había contagios en el crucero 'MV Hondius'

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar que había contagios en el crucero 'MV Hondius'

El Govern asegura que comprende el malestar de los profesores, pero blinda el acuerdo con CCOO y UGT

El Govern asegura que comprende el malestar de los profesores, pero blinda el acuerdo con CCOO y UGT

Junts ve a ERC "corresponsable" de la infiltración de mossos por no romper la negociación de presupuestos con Illa

Junts ve a ERC "corresponsable" de la infiltración de mossos por no romper la negociación de presupuestos con Illa

Sumar respalda a Montero y reafirma que la muerte de dos guardias civiles en Huelva fue un "accidente laboral"

Sumar respalda a Montero y reafirma que la muerte de dos guardias civiles en Huelva fue un "accidente laboral"

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El informe jurídico del Parlament ve "poco margen" para llevar a los tribunales el ataque de Tarradas (Vox) a Driouech (ERC)

El informe jurídico del Parlament ve "poco margen" para llevar a los tribunales el ataque de Tarradas (Vox) a Driouech (ERC)

El PP pide explicaciones a Zapatero y asegura que no podría haber cometido irregularidades "sin Sánchez"

El PP pide explicaciones a Zapatero y asegura que no podría haber cometido irregularidades "sin Sánchez"