Yolanda Díaz rompe la estrategia de Moncloa y carga contra el PP: "Utiliza las crisis para golpear al Gobierno"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, desoye la directriz de Moncloa de evitar la confrontación con el PP hasta que pase la crisis sanitaria abierta por el hantavirus, tras la llegada a aguas españolas este domingo del buque Hondius, afectado por un brote. La líder de Sumar en el Consejo de Ministros no dudó este lunes en pronunciarse sobre la posición del principal partido de oposición, al que acusó de adoptar "la estrategia de Vox" y de emplear las crisis como arma "para golpear al Gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación en una visita al Instituto Carlos III de Madrid, la dirigente se ha referido a las críticas del PP, que ha cargado contra el "caos" y la "incertidumbre" que atribuye al Gobierno, después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, denunciara en un primer momento la falta de información oficial sobre la decisión de recalar en Tenerife. La vicepresidenta segunda comenzó asegurando que "no voy a entrar a las críticas de la oposición" para, a continuación, entrar de lleno y cargar directamente contra el PP.

"Siempre hacen lo mismo", defendió. "Lejos de remar a favor de su país, entienden cualquier crisis como un vector para golpear al gobierno y yo no lo voy a hacer", continuó la también ministra de Trabajo, que prosiguió apelando a los populares. "Me gustaría ver a un Partido Popular que rema a favor de su país, que genera tranquilidad", aseveró, antes de criticar "la forma que tiene el PP de hacer oposición", recordando también su posición durante la pandemia de Covid-19, cuando los populares apoyaron tres de las seis prórrogas del estado de alarma.

"Llegaron en pandemia a recurrir el estado de alarma", señaló Díaz, en referencia al recurso del PP y posterior sentencia del Tribunal Constitucional sobre el segundo estado de alarma, decretado por el Gobierno en octubre de 2020. El TC apreció inconstitucionalidad, entre otras cosas, en el hecho de que estuviese en vigor seis meses sin control parlamentario, frente al primer estado de alarma, que tenía que votarse en el Congreso cada 15 días.

La vicepresidenta segunda del Gobierno también recordó que los populares "no acompañaron al Gobierno de España" en aquella crisis sanitaria, criticando también que "votan en contra de todo lo que es imprescindible para hacer el bien en nuestro país". Díaz también defendió que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha caído" en "la estrategia de Vox de destrozar las instituciones", algo que calificó como "una apuesta profundamente equivocada para el Partido Popular".

"El PP quería que saliera mal"

La coalición Sumar también se ha sumado a estas críticas, y en la rueda de prensa conjunta de este lunes, los representantes de Más Madrid y Movimiento Sumar, Eduardo Fernández Rubiño y Lara Hernández, no han dudado en cargar duramente contra el PP. "El PP quería que saliera mal el operativo", consideró Hernández, que aseguró que "su único objetivo era desgastar al Gobierno". "Es algo indecente, vergonzoso y que no podemos permitirnos en ninguna democracia", continuó, antes de señalar que al final del día habrá "muy malas noticias para el PP porque este dispositivo ha salido bien".

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Fernández Rubiño también se refirió al PP, asegurando que "se ha dedicado a poner palos en las ruedas, a boicotear a unos profesionales sanitarios centrados en que esto saliera bien". Además, ha criticado su "intención de dificultar que las cosas salieran bien". Además, remarcó el "contraste entre cómo se gestionan las crisis cuando hay voluntad política y cuando se intenta sacar tajada".