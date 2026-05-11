El Gobierno prevé la salida del crucero con hantavirus de Canarias este lunes a las 19:00h “o incluso antes”

El Gobierno espera que la salida del crucero 'MV Hondius' de Tenerife se produzca esta tarde, una vez rematado el operativo de evacuación de los pasajeros a bordo. A lo largo de la mañana de este lunes se realizará el repostaje del buque para que pueda seguir su ruta hacia Países Bajos. Según ha explicado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la previsión es que el dispositivo acabe a las 19:00 horas, "o incluso antes".

El titular del departamento de Política Territorial ha evitado entrar en el choque político con la oposición, si bien ha confirmado en una entrevista en 'RNE' que envió en torno a las 09.00 horas (hora canaria) un "texto idéntico" a los presidentes autonómicos indicando la hora a la que volarían a la península los 14 españoles del barco donde se han registrado casos de hantavirus. "Todos me respondieron al mensaje, excepto la presidenta de la Comunidad de Madrid", apuntó para añadir que así sigue siendo.

Su mensaje llega después de que Isabel Díaz Ayuso haya negado que desde el Ejecutivo central no pudieran contactar con ella con la crisis de hantavirus como telón de fondo. A través de su cuenta en la red social 'X', Ayuso ha asegurado que Ángel Víctor Torres le ha enviado un mensaje "supuestamente para informarme". "Pero veo que era para otra cosa. Es falso que no haya contactado conmigo. El comodín 'Ayuso' no puede ocultar cada crisis que crea este gobierno", ha condenado desde las redes sociales.

Torres se ha propuesto aplazar el debate político hasta cerrar este operativo, que ha fundamentado en "criterios científicos", así como de legalidad internacional y valores humanitarios tras la petición de la OMS. Frente a las críticas, ha puesto en valor la coordinación técnica con la administración de canarias, evitando responder a su presidente, Fernando Clavijo, con el fin de "culminar la operación" y hacerlo "sin polémica". "Me hubiese gustado que no terminase con un choque institucional", concluyó.

Comparecencia en el Congreso

Después de ello, el Gobierno dará explicaciones en sede parlamentaria y la propia ministra de Sanidad, Mónica García, ya ha pedido comparecer a petición propia. Ante ello, reclamó a la oposición "estar a la altura" y defendió que el operativo "refuerza la imagen de España" en el exterior.

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius --13 pasajeros y un miembro de la tripulación-- han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al madrileño Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

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Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana. El hospital ha activado el protocolo sanitario ante el ingreso de los catorce españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, tras su llegada este domingo, sobre las 15 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz.