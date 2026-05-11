Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rúa BarçaMapa rúaTráfico rúa BarçaTiempo CatalunyaFiesta BarçaHantavirusRodaliesCarles PortaDiscoteca MenfisCarme Noguera
instagramlinkedin

Crisis sanitaria

El PSOE saca pecho de la "impecable" gestión del hantavirus y acusa al PP de "estorbar" y "sembrar el odio"

Los socialistas aseguran que las pésimas encuestas de Andalucía no les "desmovilizan", sino que les "motivan"

El PSOE acelerará la convocatoria de las primarias municipales para cerrar debates tras el resultado en Andalucía

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montserrat Mínguez, en la sede socialista de la calle Ferraz.

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montserrat Mínguez, en la sede socialista de la calle Ferraz. / EUROPA PRESS

Luis Ángel Sanz

Luis Ángel Sanz

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El PSOE ha presumido hoy de la "impecable" gestión de la crisis sanitaria del hantavirus en la que "España ha dado una lección al mundo" mientras ha acusado al Partido Popular de "estorbar", "sembrar el odio, hablar mucho de caos y de ruido y alimentar los bulos". La portavoz socialista, Montserrat Mínguez, ha sacado pecho tras la Ejecutiva Federal socialista de un dispositivo que "ha coordinado una respuesta sin precedentes: con 400 trabajadores públicos que se han dejado la piel en esta crisis, 94 pasajeros desembarcados y la colaboración de ocho aviones; todo en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Como ha resaltado Mínguez, "la OMS ha felicitado a nuestro país, los primeros ministros han felicitado a España e incluso el Papa León XIV ha felicitado a nuestro país y a los canarios". El dispositivo desplegado, ha añadido, "debería ser un orgullo para todos, aunque no lo sea para aquellos que se llaman a sí mismo patriotas". El PSOE no ha querido confrontar con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y ha insistido en hacerlo solo con el PP y Vox para "mantener la institucionalidad" y no enturbiar más aun las relaciones de ambas administraciones. Como ya dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el domingo en Cádiz, los socialistas han presumido del "Gobierno de las soluciones" frente a "al PP de las crispaciones".

Mínguez ha querido destacar "el cinismo del PP" que "pide dimisiones en el Gobierno desde el minuto uno mientras sigue protegiendo a Mazón" (expresidente de la Comunidad Valenciana durante la DANA). O que ahora "dice que Feijóo habría aprobado la Agencia Estatal de Salud Pública de la que ellos mismos votaron en contra". "¿Qué protocolo habría puesto en marcha Feijóo: el de Mazón en El Ventorro, el de Ayuso con los mayores de las residencias o el de Moreno Bonilla con los cribados del cáncer de mama?", ha añadido.

La Ejecutiva del PSOE de este lunes -a la que no ha asistido Pedro Sánchez- ha confirmado lo que adelantó este domingo EL PERIÓDICO: el próximo mes de julio se celebrará el Comité Federal para poner en marcha el calendario de primarias de las elecciones autonómicas y municipales, aunque Mínguez no ha querido adelantar los plazos concretos del mismo, que a partir de ahora serán debatidos por la secretaria de Organización federal, Rebeca Torró, con los secretarios generales de las distintas federaciones.

"Las encuestas no nos desmovilizan, nos motivan"

En cuanto a las elecciones de Andalucía, el PSOE no hace caso de momento a las encuestas, que no solo no les desmovilizan, sino que "les motivan", según ha asegurado en rueda de prensa la portavoz. Fuentes socialistas añaden que en todas las elecciones, el PSOE sube en la última semana de campaña. Y en estos cinco días, los socialistas van a "dejarse la piel" y van a seguir "peleando cada rincón para explicar que "otro modelo de gestión es posible en Andalucía", como ha expresado la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, a puerta cerrada en la Ejecutiva.

Montserrat Mínguez ha asegurado que "hay tiempo" para "la remontada" con la que sueña el PSOE porque "hay mucha gente decepcionada" con la gestión del presidente popular Juanma Moreno, "que no se tiene que quedar en casa". "Nunca antes había habido este deterioro de lo público en Andalucía", ha remachado. "El domingo se decide el modelo de gestión" que se va a llevar a cabo en la Junta: "un modelo en el que prime la tarjeta sanitaria o la tarjeta bancaria", ha insistido.

Noticias relacionadas y más

Preguntada reiteradamente por las encuestas conocidas hasta ahora, ya que todas señalan que el PSOE puede hundirse hasta su peor resultado histórico, Mínguez ha recordado que en los sondeos de las elecciones generales de julio de 2023, "todas las encuestas nos daban hundidos, y al final gobernamos".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuesta elecciones Andalucía: El PP, al límite de la mayoría absoluta con el PSOE a la baja y Vox al alza
  2. El fiscal Luzón y sus próximas diligencias sobre la relación de las “chistorras” con los pagos en metálico del PSOE y el impulso del caso Santos Cerdán
  3. ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas
  4. Andalucía, la prueba de fuego de la estrategia de Sánchez de colocar ministros-candidatos
  5. Sumar prevé aprobar la ley de nacionalidad saharaui antes de verano, pero duda del PSOE: 'Depende de Albares
  6. Orden de busca y captura por estafar casi 3 millones de euros con viajes VIP para el mundial de MotoGP
  7. Seis unidades de las Fuerzas Armadas están implicadas en la lucha contra el narcotráfico
  8. España encara un fin de semana de tormentas, granizo y ambiente frío tras la entrada de una borrasca

El PP encarga a sus propios expertos un estudio para denunciar la ausencia de ministros en el Senado

El PP encarga a sus propios expertos un estudio para denunciar la ausencia de ministros en el Senado

Rueda celebra la «buena gestión» del Gobierno con el brote de hantavirus

Rueda celebra la «buena gestión» del Gobierno con el brote de hantavirus

Canarias mantiene el pulso con el Gobierno por el ‘Hondius’: "Informes se han pedido muchos y hemos tenido pocos"

Canarias mantiene el pulso con el Gobierno por el ‘Hondius’: "Informes se han pedido muchos y hemos tenido pocos"

El Constitucional no ve interés en analizar la paridad en los nombramientos del Supremo e inadmite el recurso de una exconsejera andaluza

El Constitucional no ve interés en analizar la paridad en los nombramientos del Supremo e inadmite el recurso de una exconsejera andaluza

El PP propone un plan para proteger a la Guardia Civil en el Estrecho recuperando la unidad OCON-sur

El PP propone un plan para proteger a la Guardia Civil en el Estrecho recuperando la unidad OCON-sur

El Supremo rechaza excarcelar a Koldo mientras redacta su sentencia al persistir el riesgo de fuga

El Supremo rechaza excarcelar a Koldo mientras redacta su sentencia al persistir el riesgo de fuga

El PSOE presume de la "impecable" gestión del hantavirus y acusa al PP de "estorbar" y "sembrar el odio"

El PSOE presume de la "impecable" gestión del hantavirus y acusa al PP de "estorbar" y "sembrar el odio"

Yolanda Díaz rompe la estrategia de Moncloa y carga contra el PP: "Utiliza las crisis para golpear al Gobierno"

Yolanda Díaz rompe la estrategia de Moncloa y carga contra el PP: "Utiliza las crisis para golpear al Gobierno"