El Govern y ERC ratificarán el pacto político de los presupuestos en una comisión bilateral con el Estado

El Govern y ERC están ultimando los detalles del acuerdo de presupuestos para 2026. Después de que el president Salvador Illa retirara el primer proyecto del Parlament y Esquerra diluyera su exigencia sobre la recaudación del IRPF para que se aborde más adelante, las dos partes de la mesa negocian entre bambalinas para que las cuentas se presenten justo después de las elecciones en Andalucía, es decir, la semana del 18 de mayo.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras de la negociación, las cifras irán acompañadas de tres pactos políticos: la sociedad mercantil para asegurar las inversiones del Estado en Catalunya en infraestructuras -como avanzó este diario-; la línea de tren orbital para conectar el arco metropolitano sin tener que pasar por Barcelona y, finalmente, el traspaso a la Generalitat de la gestión de una competencia del Estado. La gran novedad es que, para asegurar el cumplimiento de los acuerdos, el Govern y los republicanos han acordado que se celebre una Comisión Bilateral Estado-Generalitat que los ratifique justo después de que se anuncie el proyecto presupuestario. El Executiu ya está buscando fecha con el Gobierno para ello.

La celebración de una reunión de la comisión bilateral responde a la demanda de ERC de asegurar que no haya distorsiones entre lo que se anuncia, lo que se redacta y lo que finalmente se hace. En definitiva, tiene que servir para blindar que los tres pactos políticos sobre la sociedad de inversiones, el tren orbital y la competencia traspasada a Catalunya -aún por concretar porque tienen que estar atada a tres bandas- sean asumidos plenamente por el Gobierno, ya que de él dependerá el cumplimiento final de las medidas. Por ejemplo, la sociedad de inversiones tiene que ser creada por el Consejo de Ministros.

Durante la primera negociación de presupuestos, que resultó fallida, el principal escollo fue que la recaudación del IRPF no quedó plasmada por escrito tal como reclamaba ERC: el Ministerio de Hacienda se desdijo y las conversaciones fracasaron. En la comisión bilateral de julio de 2025, la Generalitat y el Estado asumieron que trabajarían para "el desarrollo de la hacienda catalana" impulsando los cambios legislativos necesarios para que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) pudiera asumir "progresivamente competencias de gestión en el IRPF", pero no se fijó cómo ni cuándo debían impulsarse los cambios legislativos para ello. Por eso, la nueva convocatoria de la comisión bilateral es una suerte de seguro para que, ahora sí, el Ejecutivo de Pedro Sánchez cumpla con los nuevos acuerdos.

Imagen de la Comisión Bilateral de 2025 con el ministro Torres y el conseller Dalmau. / Ferran Nadeu

Esto no implica que ERC se haya olvidado del tributo, pero aceptó que se necesitaba más tiempo y que había que ordenar el calendario para la aprobación de un nuevo modelo de financiación. De hecho, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se convocará en las próximas semanas para que se presente el plan ante las autonomías y pueda registrarse después en el Congreso para iniciar su tramitación. Una vez en la Cámara, Esquerra retomará la petición del IRPF, para que pueda ser encauzada por la vía de las enmiendas.

Vivienda, catalán y climatización de colegios

Las negociaciones entre el Govern y ERC incluyen otras medidas destacadas. Por ejemplo, un plan de rehabilitación de viviendas, que ha sido una de las grandes banderas del partido. Su líder, Oriol Junqueras, ha argumentado más de una vez que para resolver la crisis habitacional no basta con construir, sino que también hay que dar uso a viviendas que ahora no lo tienen por su mal estado de conservación. Esto evitaría tener que construir en zonas ya densamente pobladas.

Vistas de viviendas del barrio de Bellvitge y el Gornal de L'Hospitalet. / Ferran Nadeu

Las conversaciones entre socialistas y republicanos también incluyen medidas para fomentar el catalán, sobre todo en el ámbito digital, y para climatizar los colegios. De hecho, ERC ya ha pactado en Barcelona con el ejecutivo municipal un plan Clima Escola para empezar a dotar de sistemas de aerotermia a varias escuelas de la ciudad. Se empezará con 30 centros y el número total de escuelas acondicionadas ascenderá a 170. La idea, pues, es elevar esta iniciativa a escala catalana.

Aunque no se puede dar el pacto por hecho, las posiciones se están acercando. "Vamos a buen ritmo", resumen desde el Govern. Uno de los argumentos que ERC esgrimirá para defender que, esta vez sí, apoyará las cuentas es que Catalunya merece presupuestos para disponer de nuevos recursos para políticas públicas. Unas políticas que deben servir para combatir el discurso tremendista de la extrema derecha y su auge en las encuestas. Ambas partes tratan de "aislar" la negociación de polémicas que están marcando estos días, como el conflicto abierto con el sector educativo, y mantienen el ritmo de reuniones.

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Si finalmente se aprueban, serán las primeras cuentas de Catalunya en tres años y también las primeras de Salvador Illa como president. Eso le dará un balón de oxígeno para intentar agotar la legislatura. Eso sí, con toda probabilidad, serán las primeras y las últimas de la legislatura. 2027 es año electoral -municipales y generales- y 2028 también -catalanas- y esto dificulta la posibilidad de nuevos acuerdos presupuestarios. De ahí la importancia de cerrar el pacto de este año.