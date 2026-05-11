El PP critica que Illa condicione los presupuestos a las elecciones en Andalucía

"Estamos en mayo y seguimos sin presupuestos. No entendemos qué tienen que ver las elecciones andaluzas con las cuentas de la Generalitat", ha declarado el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, tras conocerse que PSC y ERC ya tienen listo su pacto presupuestario, que prevén presentar la próxima semana, justo después de los comicios en Andalucía. A juicio de los populares, el calendario responde a que el PSOE deberá asumir compromisos "difíciles de explicar" tanto en esa comunidad como en el "resto de España" para cerrar el acuerdo.

El PP da por hecho que detrás de la negociación entre socialistas y republicanos están el PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como ha explicado EL PERIÓDICO, el pacto que se selle se trasladará a un acuerdo en la comisión bilateral Estado-Generalitat. "Crearán un chiringuito para gestionar las infraestructuras con una sociedad en la que no se definen ni se concretan estas inversiones", ha criticado Rodríguez en alusión a la sociedad mercantil con el Estado prevista para gestionar infraestructuras en Catalunya, una suerte de consorcio que podría constituirse sin pasar por el Congreso.

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Otro de los puntos que ha trascendido es el acuerdo para ejecutar la línea orbital, que conectará por tren la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona. Aunque el PP ve con buenos ojos esta infraestructura, considera que no tiene sentido situarla ahora en primer plano cuando todavía está pendiente la B-40, la cuarta ronda, concebida para unir esos territorios por carretera. "El PSC exigió en los presupuestos fallidos de Pere Aragonès de 2023 acabar a la B-40, pero sigue sin solucionarse. Ahora hablan del tren orbital. Si no somos capaces de terminar la B-40, plantear una línea ferroviaria orbital es no tener los pies en el suelo en estos momentos”, ha espetado Rodríguez.