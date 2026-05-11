El juez del caso Montoro respalda la investigación de los Mossos y recuerda al exministro que los agentes tienen "autonomía"

El juez que investiga el caso Montoro en Tarragona, Rubén Rus Vela, ha recordado al exministro de Hacienda del PP que los Mossos d'Esquadra tienen libertad para llevar a cabo las diligencias que consideren oportunas: "El hecho de que un asunto se encuentre judicializado, no impide que se siga desempeñando una labor policial encaminada al averiguamiento del delito, sus circunstancias y los responsables del mismo, por lo que, desde este punto de vista, los cuerpos policiales gozan de autonomía en cuanto las actuaciones a practicar durante la instrucción, diligencias complementarias a las que se ordenen desde el Juzgado", destaca el instructor en una providencia de 6 de mayo, a la que ha tenido acceso este periódico.

De esta forma, el magistrado responde a Montoro, quien había solicitado que le informara del contenido de "las testificales" que que llevan a cabo por Mossos d'Esquadra. En concreto, pretendía saber si "estas diligencias se practican por orden del Juzgado", el resultado de las mismas y el "motivo por el que no se ha permitido la intervención de las partes personadas".

"Diligencias policiales"

En este sentido, el instructor comunica que estas testificales "son diligencias policiales de investigación cuya iniciativa corresponde a Mossos d'Esquadra, sin que hayan sido acordadas ni promovidas desde el Juzgado, por lo que, evidentemente no hay resolución judicial al respecto".

Sin embargo, Rus Vela recuerda que del resultado de tales diligencias "se informará necesariamente al Juzgado, por lo que, una vez se disponga del correspondiente atestado, se dará traslado a las partes a fin de que queden enteradas del contenido de las diligencias practicadas. Una vez recibidas las diligencias, se decidirá si estas se reproducen en instrucción", concluye el magistrado de Tarragona.