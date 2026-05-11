Juicio a los Pujol
La fiscalía mantiene la petición de 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola tras el juicio
La Abogacía del Estado, que solo acusa a Jordi y Josep Pujol Ferrusola, a la exmujer del primero y a los empresarios, también ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales
Los empresarios acusados en el juicio a los Pujol defienden la intermediación del hijo mayor del expresidente catalán: "Es imposible llegar al mundo sin lobis"
El fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha pedido al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol y a nueve empresarios, desde el pasado noviembre, que condene al mayor de ellos, Jordi Pujol Ferrusola, a 29 años de prisión; a su exmujer Mercè Gironès, a 17, y a su hermano Josep, a 14. Para el resto de los hermanos Pujol Ferrusola la petición es de ocho años de cárcel por organización criminal y blanqueo de capitales.
La única modificación que ha hecho el representante del ministerio público es para retirar definitivamente al expresidente de la Generalitat, para el que la Sala ha anunciado que se decretará el sobreseimiento libre de las actuaciones, después de que lo exonerara el pasado 5 de mayo tras examinarle en persona y comprobar que no estaba en condiciones para responder a las acusaciones formuladas en su contra. Ello obliga a modificar su escrito de acusación en los puntos en los que hiciera referencia a Jordi Pujol Soley. Algo similar ocurre, aunque su responsabilidad fuera mucho menor, respecto al empresario Carles Vilarrubí, cuya responsabilidad también decayó, al haber fallecido.
La Abogacía del Estado tambien ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha solicitado 25 años de prisión para el principal acusado, 17 años y medio para su exexposa, mientras que para Josep su petición siempre fue muy inferior a la del fiscal: cuatro y medio de cárcel. Los Servicios Jurídicos del Estado nunca han acusado al resto de los hijos del expresidente catalán, mientras que para los nueve empresarios acusados solicita dos años de cárcel por falsedad documental por las facturas, que considera falsas, que libró a las empresas de Pujol Ferrusola.
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