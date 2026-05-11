ERC no pone la dimisión de Trapero como condición para los presupuestos y allana la negociación con Illa

La negociación de los presupuestos de la Generalitat entre ERC y el Govern está cada vez más encauzada y no quedará enturbiada por las polémicas que en los últimos días acumula el ejecutivo catalán con los Mossos d'Esquadra. Este lunes el partido de Oriol Junqueras ha vuelto a pedir la dimisión del director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, pero ha asegurado que, si no llega, esto no hará descarrilar las cuentas. "La dimisión no es una condición para ERC", ha ratificado el portavoz de Esquerra, Isaac Albert, en rueda de prensa.

Desde que el jueves de la semana pasada se supo que dos agentes de los Mossos d'Esquadra se infiltraron en una asamblea de profesores, la duda razonable es si esto impactaría en la negociación y pondría en peligro las cuentas. Este lunes, tras la reunión de la cúpula del partido, Albert ha asegurado que la actuación de los agentes es un "despropósito" por el que Trapero debería ser "cesado", pero ha asegurado que no hará naufragar la negociación de las cuentas. "Nuestro objetivo no es pedir una dimisión, es aprobar unos presupuestos", ha concluido.

Los republicanos argumentan que la petición de dimisión de Trapero no puede "hipotecar" unas cuentas que repercutirán a favor "de la financiación de los hospitales y las escuelas". "El país es mejor con presupuestos que sin ellos", ha zanjado. La polémica con Trapero es la segunda en pocos días que zarandea al Govern y que tiene que ver con los Mossos: también hubo controversia cuando transcendió la propuesta de enviar a agentes de paisano a centro educativos de alta complejidad.

No haremos que Trapero acabe hipotecando la financiación de los hospitales y los colegios Isaac Albert — Portavoz de ERC

ERC no es el único partido del que depende el Govern para que Catalunya tenga presupuestos este año. El otro son los Comuns, que también piden la dimisión de Trapero, pero que tampoco lo consideran una condición 'sine qua non'. Así las cosas, Illa ahora mismo puede contar con tener cuentas sin tener que cesar al responsable de la policía catalana.

La comisión bilateral

Más allá de la carpeta Trapero, Albert ha confirmado la noticia publicada este lunes por EL PERIÓDICO: que las negociaciones de presupuestos con el Govern están avanzadas y que la idea es, si nada se tuerce, anunciar un pacto definitivo la semana que viene. El punto más destacado de la negociación es que el Govern y ERC han acordado que se convoque una comisión bilateral Estado-Generalitat para ratificar los principales acuerdos políticos de los presupuestos.

Según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras de la negociación, las cifras irán acompañadas de tres pactos políticos: la sociedad mercantil para asegurar las inversiones del Estado en Catalunya en infraestructuras -como avanzó este diario-; la línea de tren orbital para conectar el arco metropolitano sin tener que pasar por Barcelona y, finalmente, el traspaso a la Generalitat de la gestión de una competencia del Estado.

Pasajeros a la espera de un tren de Rodalies en la estación de Mataró, que sería cabecera de línea de la futura orbital ferroviaria. / Zowy Voeten / EPC

ERC ha centrado su comparecencia de este lunes en defender la importancia de la orbital, la línea que pretende unir las principales ciudades de la segunda corona metropolitana sin pasar por Barcelona. Albert ha defendido que no es solo una infraestructura ferroviaria, sino la apuesta por un "nuevo modelo de país". "Pasaremos de la Catalunya radial a una Catalunya conectada", ha defendido.

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Negociación avanzada

Desde la otra parte negociadora, el PSC, han confirmado que las conversaciones con ERC "son sólidas". La portavoz de los socialistas catalanes, Lluïsa Moret, ha insistido que el objetivo sigue siendo tener las cuentas aprobadas de forma definitiva antes del 31 de julio, que es cuando el Parlament cierra por vacaciones. "Está muy avanzado y progresa de forma adecuada", ha zanjado. Además, ha confirmado que su partido no pondrá problemas a la celebración de una bilateral. Desde el PSC celebran que los republicanos no quieran vincular los presupuestos a la dimisión de Trapero: "Es importante separar tema". Hasta ahora, pues, todo son señales de que Catalunya está más cerca que nunca de tener nuevas cuentas, que serían las primeras que se logran aprobar desde 2023. Si se confirma, Illa conseguirá el billete para agotar la legislatura hasta 2028.