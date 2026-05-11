El Comité de Huelga de Canal Sur desconvoca un paro parcial este martes como "gesto de buena voluntad" para un acuerdo

El comité de huelga de Canal Sur ha desconvocado el paro previsto para este martes, 12 de mayo, entre las 8.00 y las 10.00 horas de la mañana "como gesto de buena voluntad en aras de llegar a un acuerdo con la dirección" de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Así se anuncia en un comunicado difundido por el comité de huelga este lunes, coincidiendo con el primero de los tres días de paros parciales convocados en el seno de la plantilla de Canal Sur esta semana, previstos entre este lunes y el próximo jueves, 14 de mayo.

Según detalla el comité de huelga, el acuerdo que se quiere alcanzar con la RTVA debería contemplar "un plan de empleo para los próximos meses, un compromiso de estudiar la viabilidad jurídica de un proceso de consolidación extraordinario, a partir del próximo 18 de mayo, el aumento de la producción propia, así como el respeto al Estatuto profesional y la recuperación de una serie de derechos perdidos durante la crisis".

Desde el Comité de Huelga entienden que "este gesto de buena voluntad deja clara" su "intención de alcanzar un acuerdo tras fracasar el último intento de negociación, este mismo lunes por la tarde". "Creemos que nuestra disposición es la mejor y esperamos lo mismo de la dirección", añade el comunicado del Comité de Huelga, en el que se indica que hay "tiempo para llegar a un acuerdo que permita la desconvocatoria del resto de paros, porque las diferencias son mínimas".

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Tras apuntar que "las posturas maximalistas son, en estos casos, contraproducentes", desde el Comité de Huelga agradecen "a la plantilla su compromiso al haber secundado los paros", así como "a la ciudadanía que ha venido a mostrar su apoyo en la concentración que se ha celebrado" este lunes frente al Pabellón de Retevisión antes del debate entre los cinco candidatos a la presidencia de la Junta en las elecciones del próximo domingo que se desarrolla en su interior, "especialmente a las 'mareas blancas' por su compromiso con el servicio público", concluye el comunicado.