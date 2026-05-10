POLÉMICA MÉXICO
Pedro Sánchez envía "un abrazo al pueblo hermano mexicano" y carga contra el "espectáculo" del viaje de Ayuso: "Da vergüenza ajena"
El presidente de Gobierno carga contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, que adelantó su regreso de México denunciando el "boicot" del Gobierno
EP
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, envió este domingo "un abrazo al pueblo hermano mexicano" tras el "espectáculo" que, en su opinión, ha dado la presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje a México, del que ha precipitado su vuelta denunciando el "boicot" del Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum.
"Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena", defendió Pedro Sánchez en el transcurso de un mitin que compartió este domingo junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea de la Concepción (Cádiz) a una semana de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.
Pedro Sánchez aprovechó el mitin, ante un aforo de unas 1.200 personas, para aludir al viaje de Ayuso a México, y comentar que "menuda paciencia hay que tener con la derecha española, hasta incluso fuera de nuestras fronteras".
Dicho esto, envió "un abrazo a ese pueblo hermano mexicano que nos ayudó durante la Guerra Civil, a esos refugiados españoles que tuvieron que salir de España como consecuencia del golpe de estado de (Francisco) Franco y que encontraron su hogar" en México "bajo la presidencia de un gran mexicano como fue Lázaro Cárdenas", añadió el presidente de Gobierno.
- Koldo García asegura que el abogado del PP le ofreció que colaborara 'mintiendo y engañando a todos los españoles
- El fiscal Luzón y sus próximas diligencias sobre la relación de las “chistorras” con los pagos en metálico del PSOE y el impulso del caso Santos Cerdán
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas
- Orden de busca y captura por estafar casi 3 millones de euros con viajes VIP para el mundial de MotoGP
- La cruzada de Luzón contra el PSOE seguirá, con la ayuda de Aldama, en todo lo que resta de legislatura
- La ministra de Defensa asegura que sólo irán al Gómez Ulla aquellos españoles que 'voluntariamente quieran
- El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: 'Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa
- El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era 'admisible' que sus jefes modificaran informes: 'No más