Pedro Sánchez envía "un abrazo al pueblo hermano mexicano" y carga contra el "espectáculo" del viaje de Ayuso: "Da vergüenza ajena"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, envió este domingo "un abrazo al pueblo hermano mexicano" tras el "espectáculo" que, en su opinión, ha dado la presidenta de la Comunidad y el PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su viaje a México, del que ha precipitado su vuelta denunciando el "boicot" del Gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum.

"Va la señora Ayuso a México a dar lecciones de historia y acaba dando vergüenza ajena", defendió Pedro Sánchez en el transcurso de un mitin que compartió este domingo junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea de la Concepción (Cádiz) a una semana de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Pedro Sánchez aprovechó el mitin, ante un aforo de unas 1.200 personas, para aludir al viaje de Ayuso a México, y comentar que "menuda paciencia hay que tener con la derecha española, hasta incluso fuera de nuestras fronteras".

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Dicho esto, envió "un abrazo a ese pueblo hermano mexicano que nos ayudó durante la Guerra Civil, a esos refugiados españoles que tuvieron que salir de España como consecuencia del golpe de estado de (Francisco) Franco y que encontraron su hogar" en México "bajo la presidencia de un gran mexicano como fue Lázaro Cárdenas", añadió el presidente de Gobierno.