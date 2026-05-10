Montero afea a Moreno intentar "hacer caja" con la muerte de guardias civiles: "Basta ya de oportunismo político"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afeado este domingo al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, que quiera "hacer caja" de "desgracias" como la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio el pasado viernes en las costas de Huelva mientras luchaban contra el narcotráfico, y ha clamado que "basta ya de oportunismo político".

Así lo ha manifestado la candidata socialista durante su intervención en el mitin en el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Línea de la Concepción (Cádiz) que ha compartido este domingo con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha comenzado con un minuto de silencio por dicho suceso que fue precisamente lo que provocó que este acto, inicialmente previsto para este pasado sábado, se suspendiera y pospusiera a este domingo. Este sábado tuvo lugar el funeral de los dos guardias civiles fallecidos, al que acudió la propia Montero y donde no hubo representación del Gobierno central. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendió su gestión desde la rueda de prensa de este sábado para informar sobre el desembarco del buque Hontius, afectado por un brote de hantavirus.

En el mitin, Montero ha aprovechado su intervención para lamentar la muerte de estos "servidores públicos" que "nos ha dado tristeza y nos ha conmocionado", y ha compartido "la solidaridad del conjunto de Andalucía con las familias" de los agentes.

Dicho esto, ha querido "denunciar que algunos siempre intentan hacer caja con las tragedias", y en ese punto se ha referido al vídeo que el pasado viernes publicó el presidente de la Junta tras conocerse la tragedia y declararse un día de luto oficial en la comunidad autónoma andaluza.

En el vídeo, publicado en las redes,el presidente andaluz trasladaba sus condolencias a las familias de los guardias civiles y aseguraba que el narcotráfico "se ah conertido en un gravísimo problema para Andalucía" y señalaba que "es importante que nuestra guardia civil y nuestra Policía Nacional cuenten con todos los medios necesarios, materiales y humanos, para poder combatirla con garantías".

La candidata socialista defendió que "basta ya de oportunismo político", de utilizar "el malestar, la desgracia para contar mentiras, para trasladar inseguridad", y aunque ha admitido que "claro" que hay que "seguir mejorando", ha reivindicado que "ha sido el Gobierno progresista de Pedro Sánchez el que ha hecho que hoy en Andalucía haya 3.500 efectivos más que en la época del PP" en el Ejecutivo, cuando "recortaron 1.500 guardias civiles y policías" en la comunidad, según ha criticado.

Además, Montero ha defendido que el Gobierno de Sánchez "ha posibilitado por justicia un incremento de las retribuciones de estos guardias civiles y policías en un promedio, en algunas categorías, de 400 euros al mes", así como puso en marcha el plan especial que ha posibilitado "una coordinación, una lucha mucho más eficaz contra el narcotráfico".

Montero ha añadido que Juanma Moreno "haría bien", en vez de "trasladar como siempre que las culpas las tiene otro, en asumir su propia responsabilidad, porque es difícil saber por qué no se ejercen las competencias autonómicas en la lucha contra la droga, en la financiación a las asociaciones que se encargan de atender a estas personas, en las listas de espera que existen para que las personas con adiciones pueda llegar a la primera cita". Las competencias que el artículo 148 de la Constitución Española atribuye a las comunidades autónomas en materia de narcotráfico es en la áreas de prevención y asistencia, además de la gestión de la drogodependencia, aunque el operativo de la Guardia Civil es competencia exclusiva del Gobierno central.

Además, ha subrayado que la Junta tiene "competencias de ordenación del territorio", y "muy cerca" de La Línea existe "lo que se llama en esta tierra 'Villa Narcos', donde a sus anchas están estos narcotraficantes con viviendas ilegales que han convertido en un refugio para intentar huir de la justicia".

La dirigente del PSOE-A también ha trasladado a Moreno que "si tanto le preocupa el narcotráfico, haría bien en dar explicaciones de por qué la corrupción de su partido permanentemente está asociada al narcotráfico", y en ese punto ha aludido al caso de las mascarillas con "más de 40 cargos públicos del PP de Almería imputados".

Montero también se ha referido a la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, que "todavía no ha explicado de dónde han salido esos 12 millones que tiene de patrimonio, sabiendo que su marido, su hijastro, estaban en el negocio de la droga", ha advertido, así como al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que "está muy feo esto de pegarse veraneo y paseo con un narcotraficante", en alusión a su foto con Marcial Dorado.