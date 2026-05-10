Catalunya alcanzará las 872 'stolpersteine' con la colocación de 113 más durante este 2026

Catalunya instalará 113 'stolpersteine' en 2026. Lo ha anunciado este domingo el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, desde el campo de concentración de Mauthausen. Con estas, se alcanzarán los 872 adoquines, ya que actualmente hay 759 en 126 municipios. Por primera vez, se colocarán en L'Escala (10), Palamós (8) y Tortosa (6), y se ampliará la red con la colocación de nuevos adoquines en 48 municipios. En L'Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, se añadirán 10 más, y en Reus, otro más.

En declaraciones en la ACN, Dalmau ha reivindicado que Catalunya es "pionera y referente" en memoria democrática y ha apostado por hacer más "esfuerzo de memoria" en un momento en que el "fascismo se extiende por toda Europa". Por ello, ha pedido que el clamor de quienes defienden la democracia sea "unitario" en defensa de la "libertad", pero también de la "condición humana".

Los 'stolpersteine' son pequeñas piezas colocadas, habitualmente, delante del edificio donde las víctimas nacieron o del último domicilio donde vivieron en libertad. El proyecto fue desarrollado por el artista alemán Gunter Demnig en 1996 para recordar a los vecinos judíos deportados del barrio de Kreuzberg, en Berlin. Actualmente, hay más de 117.500 'stolpersteine' en 31 países europeos.

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, durante un acto en el memorial a los catalanes que perdieron la vida en el campo de concentración nazi de Mauthausen / ACN

Dalmau ha definido estos adoquines fabricados artesanalmente en Alemania como "piezas únicas y cargadas de simbolismo", ya constituyen un "gesto de humanidad que contrasta con la deshumanización y el exterminio sistemático" del régimen nazi. Además, ha sacado pecho del "énfasis" del Govern a la hora de reivindicar la memoria, para recordar a los catalanes represaliados y perseguidos por el nazismo en los campos de concentración. También para no olvidar a aquellas personas que "dejaron la vida en defensa de sus ideas".

Para Dalmau, este domingo no era solo un "día importante" como conseller, sino también a nivel personal. El número dos del Govern ha explicado que el hermano de su abuela fue uno de los republicanos catalanes exiliados y posteriormente deportados. Primero fue encarcelado en uno de los campos de Francia y posteriormente trasladado a Mauthausen: prisionero 5404.

Así, ha destacado que un acto como el de este domingo es un "momento emotivo" porque recuerda las historias de muchas familias "implicadas políticamente para hacer frente al fascismo". Unos 1.400 catalanes, muchos de ellos prisioneros y exiliados de la Guerra Civil, acabaron encarcelados y asesinados en los campos de concentración de la zona.

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El conseller de la Presidencia ha participado a los actos conmemorativos de la liberación del campo de concentración de Mauthausen acompañado por la delegada del Govern en Europa Central, Krystyna Schreiber, y por el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló.