Día de Europa
Illa reclama "replantear" la UE y avanzar hacia una "unión política federalista" ante el nuevo escenario global
Illa reivindica en Lyon la "incidencia política" lograda por los Cuatro Motores para Europa
Replantear la Unión Europea ante el nuevo escenario global. Esta ha sido la petición que ha hecho el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la celebración del Día de Europa que ha tenido lugar este sábado en el Museu del Disseny de Barcelona. Illa ha asegurado que la historia de la UE se puede calificar de "éxito", pero ha pedido no solo quedarse con "el pasado y la historia", sino también mirar "hacia el futuro". "¿Qué queremos que sea Europa los próximos años?", se ha preguntado Illa, al tiempo que ha revelado que su apuesta pasa por reforzar la "unión política" y por una gobernanza "más federalista".
Para el president de la Generalitat, la "sacudida mundial" actual, que ha asegurado que era "inimaginable" hace unos años", obliga ahora a "replantear" la alianza Europa y a ir más allá de la vertiente "económica y comercial". Solo con ello no se influye el mundo", ha avisado, aunque ha alertado que esto no debe implicar una "homogeneización". Con todo, Illa ha asegurado que Catalunya quiere estar presente en este "fortalecimiento de Europa", y ha añadido que la UE siempre la ha acompañado durante "los momentos difíciles" al tiempo que esta también ha hecho sus aportaciones al proyecto común.
En el acto ha participado también el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha puesto en valor los fondos europeos, especialmente en el ámbito de la vivienda pública. El alcalde ha señalado que la crisis habitacional es uno de los grandes "retos europeo" y ha puesto en valor una UE de "libertades, derechos y democracia" ante un mundo en el que cada vez predomina más "la ley del mas fuerte".
El acto, que ha culminado con el despliegue de la bandera europea y la interpretación del himno de Europa, también ha podido contar con la conferencia del ex primer ministro de Italia y expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y una mesa redonda con representantes institucionales y estudiantes Erasmus para poner en valor este programa de intercambio. También ha destacado la presencia del conseller de Exteriors, Jaume Duch, y la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona, Maria Eugenia Gay.
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