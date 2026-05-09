Crucero MV Hondius
Illa pide "calma, serenidad y confianza" ante el brote de hantavirus
Hantavirus en el crucero MV Hondius, última hora en directo: nuevos contagios, cuarentena de los pasajeros y próxima llegada del barco a Tenerife
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado su intervención este sábado en el acto de conmemoración del Día de Europa para lanzar un mensaje de "calma, serenidad y confianza" ante el brote de Hantavirus. Después de conocerse que una vecina de Barcelona está en observación en el Hospital Clínic al haber coincidido en un avión con una de las pasajeras fallecidas, Illa ha asegurado que la Generalitat está trabajando "con todos los recursos de todas las instituciones" y ha dado por hecho que se están siguiendo todos los protocolos correspondientes.
Illa ha reivindicado la confianza en la "ciencia" y en el sistema sanitario español y catalán, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía que siga la información a través de los "canales oficiales" para evitar la desinformación provocada por los que "siempre aprovechan estas situaciones para generar confusión".
También el alcalde Jaume Collboni, presente en el mismo acto, ha asegurado que se está haciendo un "seguimiento constante" del brote y ha explicado que el ayuntamiento de Barcelona trabaja "de forma constante y coordinada" con el Govern y el Ministerio de Sanidad a través de la Agència de Salut Pública de Barcelona. Collboni, que también ha pedido informarse por los "canales oficiales", ha asegurado que el gobierno municipal hará "todo aquello que sea necesario".
Suscríbete para seguir leyendo
- Villarejo comunica al tribunal de Kitchen que una 'operación urgente' puede obligarle a declarar 'desde su domicilio
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas
- El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era 'admisible' que sus jefes modificaran informes: 'No más
- La cruzada de Luzón contra el PSOE seguirá, con la ayuda de Aldama, en todo lo que resta de legislatura
- La ministra de Defensa asegura que sólo irán al Gómez Ulla aquellos españoles que 'voluntariamente quieran
- Críticos de ERC presentan una denuncia interna contra Rufián por 'deslealtad al partido
- El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: 'Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa
- Koldo García asegura que el abogado del PP le ofreció que colaborara 'mintiendo y engañando a todos los españoles