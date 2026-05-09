Illa pide "calma, serenidad y confianza" ante el brote de hantavirus

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha aprovechado su intervención este sábado en el acto de conmemoración del Día de Europa para lanzar un mensaje de "calma, serenidad y confianza" ante el brote de Hantavirus. Después de conocerse que una vecina de Barcelona está en observación en el Hospital Clínic al haber coincidido en un avión con una de las pasajeras fallecidas, Illa ha asegurado que la Generalitat está trabajando "con todos los recursos de todas las instituciones" y ha dado por hecho que se están siguiendo todos los protocolos correspondientes.

Illa ha reivindicado la confianza en la "ciencia" y en el sistema sanitario español y catalán, al tiempo que ha pedido a la ciudadanía que siga la información a través de los "canales oficiales" para evitar la desinformación provocada por los que "siempre aprovechan estas situaciones para generar confusión".

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También el alcalde Jaume Collboni, presente en el mismo acto, ha asegurado que se está haciendo un "seguimiento constante" del brote y ha explicado que el ayuntamiento de Barcelona trabaja "de forma constante y coordinada" con el Govern y el Ministerio de Sanidad a través de la Agència de Salut Pública de Barcelona. Collboni, que también ha pedido informarse por los "canales oficiales", ha asegurado que el gobierno municipal hará "todo aquello que sea necesario".