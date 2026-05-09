Illa afea a Moreno que no haya planteado una financiación andaluza: "Catalunya no pedirá permiso para liderar España"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, de no haber puesto en ocho años "sobre la mesa" una propuesta que mejore la financiación tanto para Andalucía como para Catalunya.

Así se ha expresado este sábado el líder de los socialistas catalanes durante una intervención en la Festa de la Rosa del PSC en Montmeló (Barcelona), en la que ha cargado contra el PP por sus críticas a la propuesta de financiación de Catalunya.

"¿Nos vienes a dar lecciones tú a nosotros, a los socialistas? Que la bandera de la igualdad es nuestra, que quien dividió Catalunya y España fuisteis vosotros, que los referéndums de independencia se montaron con gobiernos vuestros", ha sostenido.

Illa ha asegurado al presidente andaluz que, si tiene "una propuesta mejor" sobre financiación autonómica, la estudiará y la apoyará.

Ha apuntado que "las elecciones no están nunca decididas" y ha expresado su apoyo y el compromiso de los socialistas catalanes con sus compañeros andaluces y, en particular, con la exministra de Hacienda y candidata, María Jesús Montero.

Y ha concluido que "Catalunya no pedirá permiso para liderar España" y liderar políticas como, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda, y ha asegurado que Catalunya será, en 10 años, el mejor territorio de Europa para vivir.

Salvador Illa, en la Fiesta de la Rosa en Montmeló / Mar Martí / ACN

"Los discursos de odio fracasarán"

Por otra parte, Illa ha asegurado que "los discursos de odio fracasarán" en Catalunya porque los catalanes, a su juicio, harán una elección política y ética.

"Aquellos que defienden la xenofobia, que defienden la crispación y que defienden el pasado, aquí os responderemos con convivencia, estabilidad y con futuro. Porque será una elección no solo política, también ética", ha agregado.

En este sentido, ha subrayado que Catalunya "estará presente en este esfuerzo europeo, en este zarandeo interno que necesita Europa" tras unos años en los que, ha dicho, no ha podido desarrollar todo su potencial.

"Nada tan antipatriótico como la derecha española"

Durante la celebración también ha intervenido la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha afirmado que no ha visto nunca "nada tan antipatriótico como la derecha española, que va por todos sitios hablando mal de su propio país".

Armengol ha criticado las derecha es "egoísta, injusta, que no puede reconocer absolutamente nada de lo que funciona bien en España", y ha apuntado que los socialistas deben estar orgullosos de las posiciones y las políticas impulsadas por el Gobierno de España.

"Lo que están haciendo es intentar desvirtuar las instituciones públicas, la democracia y, por tanto, intentar entrar en un caos absoluto", y ha destacado las convicciones, las buenas palabras, el diálogo y el entendimiento ante los insultos faltos de argumentos.

Salvador Illa y Francina Armengol, en la Fiesta de la Rosa en Montmeló / Mar Martí / ACN / ACN

Asimismo, ha señalado explícitamente al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, "un PP maleducado, agresivo y que no aporta ninguna idea positiva para la ciudadanía", y lo ha contrapuesto con las políticas del PSOE.

Armengol ha subrayado la importancia de la Unión Europea ante los "tiempos muy complejos" actuales, y ha apuntado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Hay una situación de violencia extrema contra el pueblo palestino y, ahora, con esta guerra de nuevo en Irán, en el Líbano, con tantos asesinatos, tantas muertes, tantas dificultades, tanto dolor", ha agregado.

Noticias relacionadas

Y ha sentenciado que ante "un mundo en que todo esto se hace para que alguien gane mucho dinero, en que todo este dolor es causado por el enriquecimiento de unos pocos, los socialistas tienen que estar orgullosos de un Gobierno que es la luz en la defensa de la paz".