Tragedia en Huelva
PP y PSOE suspenden su agenda electoral andaluza en gesto de duelo por los guardias civiles fallecidos
Pedro Sánchez también suspende su agenda electoral, y reaparecerá el domingo en un mitin junto a María Jesús Montero
El Periódico - agencias
Los dos principales partidos en liza en la campaña para las elecciones autonómicas andaluzas, PSOE y PP, han suspendido su agenda de actos electorales este sábado como expresión de luto por la muerte de Jerónimo y Germán, los dos guardias civiles fallecidos en una colisión de embarcaciones este viernes cuando perseguían a una narcolancha.
También ha suspendido su agenda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, anuló un acto en Montilla (Córdoba) ya el viernes, en el que iba a estar acompañada del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y este sábado tenía previsto un mitin en La Línea (Cádiz) acompañada de Sánchez. Los dos actos se han "aplazado", según han indicado a EFE fuentes socialistas.
"El PSOE de Andalucía suspende todos sus actos de campaña de hoy y mañana, en las ocho provincias andaluzas, en señal de duelo por los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva mientras se encontraban de servicio en la lucha contra el narcotráfico", han explicado desde el partido en un comunicado remitido a los periodistas.
Por su parte, el PP de Andalucía ha suspendido la campaña electoral por el 17M hasta el domingo. La Junta de Andalucía, de hecho, decretó luto oficial para este sábado al confirmarse los dos fallecimientos.
En un comunicado remitido a los medios el viernes, el PP de Andalucía ha confirmado la suspensión de "todos los actos y la agenda de campaña previstos para este viernes y sábado en las ocho provincias andaluzas en señal de duelo por la muerte de dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en la provincia de Huelva, así como en muestra de respeto y apoyo a sus familias".
Funeral de los dos agentes
Este sábado, la socialista Montero estará en el funeral de los dos agentes "en señal de respeto, apoyo y acompañamiento a las familias y seres queridos de los agentes fallecidos", indican en el PSOE. El acto que los socialistas tenían previsto para este sábado en La Línea (Cádiz) se celebrará finalmente el domingo, con la presencia, como estaba previsto, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Montero había publicado en la tarde del viernes un mensaje en su perfil de la red social X -antes Twitter- en el que lamentaba el fallecimiento "en acto de servicio" y subrayaba el "servicio público admirable" que realizan los guardias civiles.
En el PP, el director de campaña de la formación, Antonio Repullo, ha trasladado el pésame y la solidaridad de todo el partido a los familiares, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos. Repullo ha reconocido querido la labor y la entrega de la Guardia Civil y del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "que cada día trabajan para proteger a los andaluces, muchas veces en circunstancias muy difíciles y de enorme riesgo".
La muerte de los dos agentes en acto de servicio ha desencadenado una cascada de reacciones y gestos, como el de la Diputación de Huelva, que ha suspendido sus actos institucionales y culturales en señal de duelo.
La tragedia golpea en una sociedad andaluza que ya se vio conmocionada con el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, el 10 de febrero de 2024, al ser arrollados por una narcolancha en aquel puerto gaditano. Además, como en esta ocasión, otros dos resultaron heridos, uno de gravedad.
- Villarejo comunica al tribunal de Kitchen que una 'operación urgente' puede obligarle a declarar 'desde su domicilio
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas
- El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era 'admisible' que sus jefes modificaran informes: 'No más
- La cruzada de Luzón contra el PSOE seguirá, con la ayuda de Aldama, en todo lo que resta de legislatura
- La ministra de Defensa asegura que sólo irán al Gómez Ulla aquellos españoles que 'voluntariamente quieran
- Críticos de ERC presentan una denuncia interna contra Rufián por 'deslealtad al partido
- El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: 'Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa
- Koldo García asegura que el abogado del PP le ofreció que colaborara 'mintiendo y engañando a todos los españoles