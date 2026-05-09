Podemos organiza su propio acto central de campaña al margen de Por Andalucía: con Belarra, su logo y sin el resto de partidos

Podemos confirma su propia hoja de ruta en la campaña electoral de Andalucía al margen de la coalición Por Andalucía. Pese a haberse integrado in extremis en la coalición de izquierdas para las elecciones del 17 de mayo, el partido morado ha lanzado un cartel con su acto central de campaña, donde no aparecen las siglas de la candidatura andaluza y donde sólo figura el logo de Podemos. La cita tendrá lugar este miércoles 13 de mayo en El Coronil (Sevilla) y contará con la presencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y con dirigentes de esta misma formación, sin la presencia de otras fuerzas de Por Andalucía, donde se integran IU o Sumar, entre otros.

A la cita acudirán los diputados andaluces Juan Antonio Delgado y Alejandrá Durán -número dos por Sevilla-, la diputada nacional Martina Velarde y los miembros de la dirección andaluza de Podemos Diego Cañamero y Julio de la Torre, sin que esté prevista la participación de la secretaria general de la federación andaluza del partido, Raquel Martínez Aguilera, que mantuvo un pulso con la dirección nacional por su voluntad de concurrir en una candidatura de unidad.

Podemos dio un volantazo a su estrategia de concurrir en solitario en Andalucía después de los malos resultados en Aragón y Castilla y León, donde obtuvo un 0,9% y un 0,7% del voto tras presentarse con su propia marca, quedando en ambos casos por detrás del partido Se Acabó la Fiesta, de Alvise Pérez. Después de más de un año negándose a participar en la coalición Por Andalucía y defendiendo el veto a Sumar, finalmente se integró el mismo día en que expiraba el plazo. El partido anunció el acuerdo entre críticas, asegurando que su representación no se correspondía con el peso otorgado en listas. Desde entonces, el partido morado ha evitado exhibir sintonía alguna con el resto de formaciones o con su candidato, Antonio Maíllo.

Las dos figuras más destacadas de Podemos, las exministras Irene Montero y Ione Belarra, han evitado participar en mítines o actos con el líder de Izquierda Unida, y han limitado su presencia en Andalucía para apoyar a sus propios candidatos de la marca morada.

En el caso de Irene Montero, limita de momento su campaña a la provincia de Jaén, donde Podemos ocupa el cabeza de lista. Este mismo domingo acudirá allí para apoyar a Loli Montálvez, dirigende de Podemos y número uno por esta provincia. A Jaén acudió también esta semana Belarra para dar su apoyo a la candidata morada. En ambos casos lo hicieron sin Maíllo.

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El candidato de Por Andalucía sí tiene previsto participar en actos con dirigentes andaluces de Podemos, como la propia Montálvez este sábado por la tarde. La coalición Por Andalucía no tiene previsto un acto central de campaña y hasta ahora el más destacado en cuanto a la presencia de dirigentes nacionales del espacio Sumar tuvo lugar el pasado 19 de abril en Sevilla, durante la precampaña.