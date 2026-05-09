Junts exige el cese de las conselleras Parlon, Niubó y Paneque y del director de los Mossos: "Es un Govern fallido"

Junts eleva la apuesta. Este viernes ERC, Comuns y CUP pidieron el cese del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al conocerse la infiltración de mossos en una asamblea de profesores, convocada para preparar las huelgas convocadas hasta final de curso. Los posconvergente se limitaron a exigir explicaciones, pero este sábado han subido el tono y se han sumado a las peticiones de cese. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha pedido que Trapero sea relevado del cargo, pero ha ido más allá y también ha reclamado al president Salvador Illa que destituya a las tres conselleras de la Generalitat: la consellera de Interior, Núria Parlon, la de Educació, Esther Niubó y la de Territori, Sílvia Paneque.

En el caso de Paneque la petición no se debe a polémica por la infiltración de los Mossos, sino por el funcionamiento del servicio de Rodalies. Los posconvergentes llevan más de un año reclamando a Illa que prescinda de Panque, y han reiterado su petición hoy después del descarrilamiento de un tren de mercancías en Rubí este viernes, tan solo una semana después de la reapertura del túnel por obras.

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"Estamos ante un Govern fallido", ha exclamado Turull en declaraciones a la prensa, donde también ha cargado duramente contra el Executiu por "tratar a los profesores como delincuentes" y ha afirmado que "espiar reuniones de maestros solo lo hacen las dictaduras". El número dos del partido ha avisado Illa de que no puede "llenarse la boca hablando de la lucha contra la ultraderecha y de respeto a los derechos y libertades fundamentales", mientras su propia administración "ataca derechos como el de reunión o el de huelga". "Un Govern no puede tratar a los maestros que están educando a nuestros hijos y a nuestros nietos como posibles delincuentes", ha rematado.