Huelga de docentes
Junqueras avisa a Illa de que si Trapero no dimite "deberá cesarle": "Infiltrar policías en asambleas de maestros no tiene sentido"
Junts exige el cese de las conselleras Parlon, Niubó y Paneque y del director de los Mossos: "Es un Govern fallido"
ERC, Comuns y CUP piden el cese de Trapero por la infiltración de mossos en una asamblea de profesores
ERC ha vuelto a pedir este sábado el cese del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, al que los republicanos consideran el único responsable de la infiltración de dos agentes en una asamblea de docentes para preparar las huelgas previstas hasta fin de curso. El presidente del partido, Oriol Junqueras, ha exonerado a los agentes de la policía catalana, ya que sostienen que solo recibían órdenes de su mando máximo. "Sería muy importante que ningún director general de la policía obligue a los Mossos a actuar de manera poco democrática. Y es evidente que infiltrar policías en asambleas de maestros no tiene ningún sentido", ha sostenido durante un encuentro municipalista de ERC en Tàrrega.
Los republicanos, que en 2022 cesaron a Trapero como mayor del cuerpo desde la conselleria de Interior, creen que fue un error que Illa le situara como director general de la policía y consideran que no está "funcionando". "De la misma manera que nadie esperaría que un político haga de comisario de policía, es muy raro que un comandante policial haga de político y ocupe una dirección general. Seguramente esto ya es un elemento que ayuda a explicar por qué la dirección de los Mossos d'Esquadra no funciona", ha agregado Junqueras, que ha avisado de que Trapero no dimite por iniciativa propia, deberá ser Illa quien le cese.
ERC fue el primer partido en pedir abiertamente el cese de Trapero, una petición a la que posteriormente se sumaron la CUP, los Comuns y este sábado también Junts. Los posconvergentes, además, han subido la apuesta y han reclamado la destitución de hasta tres conselleras: Núria Parlón (Interior), Esther Niubó (Educació) y Sílvia Paneque (Territori), en su caso por la gestión de Rodalies.
Presupuestos
No obstante, Junqueras ha evitado avanzar escenarios y posibles consecuencias en caso de que Trapero se mantenga en el cargo tras la polémica. Tampoco ha dado nuevos detalles de la negociación presupuestaria con el Govern, aunque sí ha reivindicado la necesidad del tren orbital que su formación pone como prioridad del Consorci d'Inversions, un eje orbital ferroviario para unir Sitges, Vilanova i la Geltrú al sur con Mataró al norte, pasando por Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Martorell, Terrassa, Sabadell, Mollet y Granollers (Barcelona) sin pasar por la capital catalana.
"Queremos hacer una apuesta decidida por el ferrocarril, por conseguir que todo aquello que no funciona funcione, pero también por construir la primera gran línea que se construirá en este país desde hace muchas décadas", ha concluido.
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