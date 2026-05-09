El virus machista

El hantavirus ha entrado a formar parte de la actualidad política. No solo por la gestión de la crisis sanitaria que representar este virus y la llegada a territorio nacional del barco en el que viajaban algunos contagiados y los fallecidos, sino por la crisis política desatada.

Cuestión de Estado

Las buenas palabras de coordinación entre Fernando Clavijo y la ministra de Sanidad acabaron en el momento en el que el Gobierno, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud, decidió que el destino final del barco fuera Canarias. El presidente canario aireó su malestar y la nula información que, a su juicio, le trasladaba el Ejecutivo.

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Desde ahí, la confrontación política sembró la agenda y el cruce de declaraciones opacando que el primer juicio contra Ábalos quedó visto para sentencia, que Koldo García puso el foco en el PP y que esta semana se han producido, en Tarragona y Tenerife, dos nuevos asesinatos. Ascienden a 19 las asesinadas este año por violencia machista, convirtiendo 2026 en el peor inicio de año en violencia machista desde 2020.