El Ejército de EEUU mata a dos presuntos narcotraficantes en ataque contra una embarcación en Pacífico Oriental
EP
El Ejército estadounidense ha informado este viernes de la muerte de dos supuestos narcotraficantes durante un bombardeo ejecutado contra una embarcación presuntamente vinculada a organizaciones "terroristas" en aguas del Pacífico Oriental.
El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales que la operación ha sido llevada a cabo por la fuerza conjunta 'Lanza del Sur', por orden de su comandante, el general Francis L. Donovan.
De acuerdo con las autoridades militares estadounidenses, los servicios de Inteligencia habrían confirmado que el buque "navegaba a lo largo de rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".
Durante la acción militar, "dos narco-terroristas varones han sido abatidos", mientras que una tercera persona ha sobrevivido al ataque, de acuerdo con el balance facilitado por SOUTHCOM.
Asimismo, el mando castrense ha señalado que, tras el operativo, ha notificado "de inmediato" a la Guardia Costera estadounidense para activar un dispositivo de búsqueda y rescate con el objetivo de localizar y asistir al superviviente.
Ya van 190 muertos
Por otro lado, el Ejército estadounidense ha subrayado que ninguno de sus militares resultó herido durante la operación.
En total, son ya alrededor de 190 las muertes que esta campaña se ha cobrado a ambas orillas de las Américas desde que la Administración de Donald Trump comenzara con estos bombardeos contra supuestas narcolanchas a finales de verano de 2025, lo que inicialmente se presentó como una de las vertientes de la presión estadounidense contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, al que también acusaban de "narcoterrorista" desde Washington.
Con todo, los bombardeos no se detuvieron una vez Maduro fue capturado por las fuerzas norteamericanas en enero de 2026.
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