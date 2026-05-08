El PP de Barcelona abre su primera sede municipal en el distrito de Nou Barris

Queda un año para las elecciones municipales y el PP de Barcelona hace tiempo que está en modo campaña. En los próximos días dará un paso más en esa estrategia con la inauguración de su primera sede municipal en Nou Barris, un espacio que los populares pondrán a disposición de los vecinos como "oficina de atención ciudadana", pero que también servirá como lugar de trabajo y base territorial para el grupo que lidera Daniel Sirera. "Hemos notado que la gente de estos barrios se siente abandonada por el ayuntamiento y creemos que podemos ayudar y escuchar a los vecinos a través de un espacio al que puedan acceder fácilmente y donde puedan explicar sus problemas del día a día", explica Sirera en declaraciones a EL PERIÓDICO, en el paseo de Valldaura, donde se ubica la nueva oficina de los populares.

La elección de Nou Barris no es casual. Este distrito sigue siendo uno de los grandes bastiones de la izquierda en Barcelona, con un peso muy mayoritario del PSC, pero el PP interpreta que allí se está abriendo una ventana de oportunidad. Los resultados electorales de los últimos años apuntan a un crecimiento de los populares en una zona donde durante mucho tiempo tuvieron una presencia limitada. En las elecciones municipales de 2023, el PP obtuvo el 10,79% de los votos en Nou Barris, frente al 6,72% de 2019. Ese porcentaje se sitúa ya en niveles similares a los que el partido logró en 2011, cuando, bajo el liderazgo de Alberto Fernández Díaz, consiguió su mejor resultado en el Ayuntamiento de Barcelona, con nueve concejales, y alcanzó alrededor del 10% del voto en este distrito. Sirera se propone ahora superar esa marca.

Daniel Sirera, líder del Partido Popular en Barcelona, en la primera sede del PP municipal en Nou Barris. / MANU MITRU / EPC

Aunque el comportamiento electoral varía según el tipo de convocatoria, hay un dato que alimenta la confianza en las filas populares. En las catalanas de 2024, el PP subió hasta en torno al 14% en este distrito y se situó como segunda fuerza, solo por detrás del PSC. Los populares aspiran ahora a trasladar parte de ese crecimiento al terreno municipal disputando el voto al socialismo en una zona donde el alcalde Jaume Collboni (PSC) conserva una posición dominante y, al mismo tiempo, tratando de convencer a una bolsa de abstencionistas de que les dé una oportunidad.

Una antenta en el territorio

La nueva oficina, que se inaugurará oficialmente en junio, se presenta como un punto de atención vecinal para recoger propuestas, demandas y problemas cotidianos. La intención del grupo municipal es que no funcione solo como una sede de partido o como un espacio para reuniones internas, sino como una antena en el territorio: un lugar donde los vecinos puedan dirigirse directamente a los concejales y donde el PP pueda detectar problemas de barrio antes de convertirlos en iniciativas en el ayuntamiento. Estará abierta durante varias horas al día y contará con un buzón de atención vecinal, así como con un número de WhatsApp para mantener un contacto directo.

Esa idea de proximidad es una de las claves de la operación y una de las obsesiones políticas de Sirera, que reivindica el trato directo con los vecinos como una de sus principales banderas desde su llegada al consistorio, consicente de que en el plano institucional cuenta solo con cuatro concejales. En su entorno resumen el objetivo con una idea: que el PP no sea percibido como "un partido de la élite", como creen que ha podido pasar en los últimos años, sino como una formación "de la calle", con presencia estable en los barrios y capacidad para escuchar directamente a los vecinos, más allá de los distritos donde históricamente ha sacado buenos resultados, como Sarrià-Sant Gervasi o Les Corts.

Daniel Sirera, líder del Partido Popular en Barcelona, en la primera sede del PP municipal en Nou Barris. / MANU MITRU / EPC

Falta de candidatos en la competencia

El movimiento llega, además, en un momento en el que los populares creen que pueden tomar ventaja respecto a otras formaciones de la derecha y del espacio conservador. Junts todavía no ha cerrado oficialmente su candidato -aunque la dirección se inclina por Josep Rius-, Vox tampoco tiene claro quién será su alcaldable y busca un relevo para Gonzalo de Oro-Pulido y Aliança Catalana sigue sin candidato en Barcelona después de frustrarse la presentación prevista por Sant Jordi.

Sirera, en cambio, ya tiene el cartel asegurado para repetir como cabeza de lista del PP en Barcelona, lo que le permite empezar antes una campaña de implantación territorial. De hecho, de cara al verano está previsto que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anuncie las candidaturas de las capitales de provincia y lo confirme como alcaldable, como ya avanzó EL PERIÓDICO. Los sondeos, sin embargo, obligan a una lectura prudente. La última encuesta de GESOP para este diario, de septiembre de 2025, situó al PP en el 8,2% de los votos y entre 3 y 4 concejales, una horquilla similar a los cuatro ediles actuales. Internamente, el PP maneja encuestas más recientes que apuntan a que podría duplicar estos resultados. Para lo bueno y para lo malo, todavía queda un año.

Daniel Sirera, líder del PP en Barcelona, en la nueva sede. / MANU MITRU / EPC

Autonomía para Sirera

Este paso también supone una forma de dar autonomía al grupo municipal. Es sabido que Sirera no frecuenta la sede del PP de Catalunya, situada en la calle de Urgell, y que su línea de trabajo se centra en el ayuntamiento y en la calle, en sintonía con la relación directa que mantiene con Feijóo. En Génova han avalado la iniciativa, si bien, según fuentes populares, no se ha consultado a la dirección del PP catalán, que no interfiere en la hoja de ruta del edil popular. Desde hace tiempo, aseguran estas fuentes, existe independencia entre la dirección del PP catalán y provincial de Barcelona y la estructura municipal. La oficina, en cualquier caso, corre a cargo del grupo municipal, que tiene autonomía para impulsarla.

La operación encaja con la estrategia de Sirera de marcar un perfil propio, más personalista y menos dependiente de la marca PP, en la línea de alcaldes como Xavier García Albiol en Badalona o Manu Reyes en Castelldefels. Desde que los populares recuperaron grupo propio en el Ayuntamiento de Barcelona en 2023, han tratado de ganar visibilidad en barrios donde tradicionalmente no marcaban la agenda y de presentarse como una oposición centrada en la fiscalidad, la lucha contra la ocupación y la seguridad en las calles.

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Daniel Sirera, líder del Partido Popular en Barcelona, en la primera sede del PP municipal en Nou Barris. / MANU MITRU / EPC

Sobre este último asunto, que ha ganado peso en el debate público por los últimos episodios violentos registrados en Barcelona, el PP de Barcelona ha lanzado la campaña "Barrios seguros", con carpas en los diez distritos que funcionarán como "comisarías móviles" para atender a los vecinos y recoger sus preocupaciones en materia de seguridad. Esa misma lógica de presencia a pie de calle es la que Sirera quiere trasladar, a partir de junio, a la nueva sede de Nou Barris.