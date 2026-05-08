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Elecciones en Andalucía

Pedro Sánchez aplaza al domingo el mitin de Cádiz por la muerte de los dos guardias civiles

El presidente expresa su "cariño y apoyo" a los familiares de los fallecidos y agradece su "servicio, valentía y compromiso"

El PSOE cancela todos sus actos de campaña electoral para el viernes y el sábado en las ocho provincias andaluzas

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez. / ZIPI ARAGON / EFE

Luis Ángel Sanz

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Madrid
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Pedro Sánchez ha decidido aplazar el mitin de las elecciones de Andalucía que tenía previsto este sábado en La Línea de la Concepción (Cádiz) al domingo por el fallecimiento de dos guardias civiles de servicio que estaban persiguiendo a una narcolancha.

De hecho, el PSOE ha suspendido todos sus actos de campaña del viernes y del sábado en las ocho provincias andaluzas "en señal de duelo", incluido el que la candidata, María Jesús Montero, tenía previsto para esta tarde. El sábado, Montero asistirá al funeral de los agentes "en señal de respeto, apoyo y acompañamiento a las familias y seres queridos" de los fallecidos, según ha informado el partido.

El presidente del Gobierno se ha mostrado "consternado" ante el fallecimiento de los dos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha mandado a través de sus redes sociales "todo" su "cariño y apoyo a sus familiares, compañeros y seres queridos en estos momentos tan duros", y su deseo "de una pronta recuperación para los agentes que permanecen heridos".

Sánchez ha querido también agradecer públicamente "el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

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María Jesús Montero también ha enviado a través de sus redes sociales "un abrazo fuerte a la familia" de los guardias civiles. "Realizan un servicio público admirable. Estamos con ellos", ha resaltado, en referencia a los equipos de la Guardia Civil que luchan contra el narcotráfico en Andalucía.

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