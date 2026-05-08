Illa, sobre los mossos infiltrados en asambleas de profesores por la huelga: "Respeto su profesionalidad"

El pulso de los sindicatos mayoritarios para lograr mejores condiciones laborales, el polémico plan para que agentes policiales intervengan en la mediación de conflictos en los institutos y, ahora, la denuncia de una supuesta infiltración de mossos en las asambleas de profesores que han convocado huelgas hasta el final de curso. El conflicto entre el sector educativo y el Govern, se recrudece. Horas después de que la CGT haya revelado que dos agentes de paisano asistieron a una reunión en el Institut Pau Claris de Barcelona y de que los partidos de la oposición hayan salido en tromba a rechazar lo que consideran una vulneración de derechos flagrante, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha salido en defensa de la policía catalana.

"Tengo confianza y mucho respeto por la profesionalidad de los Mossos", ha asegurado durante una entrevista en la SER en la que ha asegurado que "no tenía conocimiento" de que se hubiera producido esta presunta infiltración. En todo caso, ha precisado que tampoco le corresponde estar informado sobre ello, circunscribiendo la actuación a decisiones que se toman en la conselleria de Interior. "Se darán las explicaciones oportunas", ha zanjado.

El comunicado de Interior

De hecho, el president ha recordado que este jueves ya se hizo público un comunicado de Interior en que se defendía que los Mossos llevan a cabo sus funciones y responsabilidades "siempre atendiendo a la legislación vigente y conforme a las competencias que tienen asignadas". Además, tanto la dirección general de la policía catalana como el departamento mostraban "voluntad plena de dar todas las explicaciones oportunas y necesarias" a los grupos parlamentarios, además de reafirmar su compromiso con "garantizar el libre derecho de reunión y manifestación".

No obstante, esas explicaciones no son suficientes para la mayoría de la oposición. ERC, Junts, Comuns y CUP ya han exigido explicaciones y comparecencias tanto de la consellera de Interior, Núria Parlon, como de la de Educació, Esther Niubó, además de la del director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Unas peticiones que se producen sin que aún se haya disipado las dudas sobre la puesta en marcha del plan piloto para que mossos de paisano puedan acceder a los institutos y participar de la mediación de conflictos, propuesta que ha soliviantado a la comunidad docente.

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El pulso con los profesores está en estos momentos enquistado no solo por estas dos polémicas que tienen que ver con agentes policiales, sino por la negativa del Govern a reabrir la negociación sobre las mejoras salariales que la conselleria pactó con UGT y CCOO. Por ello, hay convocadas hasta 17 huelgas -cinco por centro- hasta final de curso, al tiempo que los sindicatos mayortiarios -Ustec, CGT, Aspepc y La Intersindical- continúan emplazando a Niubó a sentarse para atender sus demandas. Por ahora, el Executiu centra su estrategia en que las mejoras que notarán en su nómina en el mes de mayo junto con las vacaciones a partir de julio, apacigüe a los docentes