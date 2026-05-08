El jefe de los Mossos cesado por Illa carga contra la infiltración en asamblea docentes

El exjefe de los Mossos Eduard Sallent, en excedencia tras ser cesado por el Govern de Salvador Illa, ha cargado contra la "infiltración" de mossos en una asamblea de docentes, ya que no se planificó "correctamente" y además no es una "buena opción" porque puede "erosionar" la confianza con la ciudadanía.

Así lo ha indicado Sallent en un mensaje en su cuenta de X, en el que se hace eco de las informaciones periodísticas a raíz de la denuncia por la "infiltración" de mossos en una asamblea de docentes, ante lo que varios partidos de la oposición y sindicatos han pedido explicaciones al Govern y el cese de Josep Lluís Trapero como director de la Policía de la Generalitat.

Sallent, que en su etapa en la policía catalana no tuvo buena sintonía con Trapero, advierte de que actuaciones como la infiltración en una asamblea de docentes "pueden erosionar la confianza entre la ciudadanía y el cuerpo policial, especialmente en un colectivo que ha colaborado siempre y que mantiene una relación de lealtad con el cuerpo de los Mossos". Por este motivo, ve necesario que se den las "explicaciones oportunas" sobre este episodio.

"En Catalunya, por sus dimensiones, la infiltración no es, en general, una buena opción operativa para el cuerpo de los Mossos. Hay otros enfoques igualmente eficaces y mucho más seguros para obtener información", apunta el ex comisario jefe, actualmente al frente del área de seguridad de una consultoría que fundó con un socio.

"No se planificó adecuadamente"

En opinión del exjefe de los Mossos, que fue destituido en agosto de 2024 por el Govern de Salvador Illa tras la huida del expresidente Carles Puigdemont después de su fugaz reaparición en Barcelona, en este caso "todo apunta" a que la seguridad operativa de la infiltración policial "no se planificó adecuadamente, y los agentes han acabado expuestos". "Esto tendría que preocupar y ocupar a los responsables políticos y policiales, que ahora tienen que garantizar su seguridad", afirma Sallent.

Asimismo, Eduard Sallent sostiene que el actual contexto es "claramente desfavorable", con una comisión en el Parlament dedicada específicamente a "escrutar" la infiltración policial y en "plena polémica sobre la presencia de los Mossos en los institutos", a raíz de la iniciativa del Govern para que haya presencia de agentes de paisanos en algunos centros conflictivos.

"Todos estos elementos se tendrían que haber tenido en cuenta a la hora de autorizar una operación de estas características", asegura Sallent.

Además, apunta que el Parlament, en su función de control, escuchará las explicaciones que ofrezcan los responsables políticos sobre "los motivos por los que la policía vigilaba una asamblea de trabajadores públicos en conflicto con el propio Govern".

Las "garantías democráticas"

Según Sallent, desde el punto de vista de las "garantías democráticas", las actuaciones policiales tienen que respetar "escrupulosamente y proteger los derechos fundamentales como el derecho de reunión y/o de huelga".

Los Mossos d'Esquadra han salido al paso de las críticas de la oposición y de los sindicatos de enseñanza por la "infiltración policial" y han asegurado que trabajan para garantizar el libre derecho de reunión y que llevan a cabo sus funciones atendiendo a la legislación vigente y sus competencias.

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Junts, ERC, Comuns y CUP han pedido explicaciones al Govern por la "infiltración policial" en una asamblea de docentes que han denunciado los sindicatos Ustec, Professors de Secundària (Aspepc-sps), CGT y la Intersindical, organizadores del ciclo de huelgas educativas que ha arrancado en Catalunya.