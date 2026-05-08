ERC pide el cese de Trapero por la infiltración de mossos en una asamblea de profesores

La supuesta infiltración de mossos en las asambleas de profesores para preparar las huelgas convocadas han desatado una nueva tormenta política alrededor del Govern. Horas después de la denuncia de la CGT, no solo la oposición ha aprovechado la polémica para echar más leña al fuego contra el Executiu, también sus socios han subido los decibelios. ERC ha tachado el caso de "extrema gravedad" y ha exigido directamente el cese del director del cuerpo, Josep Lluís Trapero, petición a la que también se ha sumado posteriormente la CUP.

En una rueda de prensa en el Parlament, el diputado republicano Jordi Albert ha señalado a Trapero como "responsable del operativo" y le ha acusado de estar "escondiéndose". "Es inadmisible e intolerable", ha señalado Albert, que ha acusado al Govern de querer "coartar la acción sindical" y de atentar contra "los derechos de los trabajadores". El republicano también ha pedido explicaciones de la consellera de Interior, Núria Parlon, y de la de Educación, Esther Niubó, y ha advertido de posibles consecuencias en las negociaciones si el Govern no revierte la situación.

"Es evidente que se tienen que tomar decisiones. Nuestra petición es clara i diáfana: el cese del director de la policía", ha respondido Albert al ser preguntado por como impacta esta polémica en las negociaciones presupuestarias. "Tiene que cesar, no hay más", ha añadido el republicano, evitando ser más explícito.

La CUP, por su parte, también ha arremetido contra Trapero y ha reclamado su dimisión. Lo ha hecho a través del parlamentario Xavier Pellicer, que ha acusado al Govern de haber "vulnerado de forma flagrante el derecho a la reunión y a la manifestación" y le ha tachado de "cobarde" por no "dar la cara" después de la denuncia. "Necesitamos explicaciones, disculpas, rectificaciones y dimisiones", ha rematado desde la Cámara catalana.

Con todo, el anticapitalista ha rechazado que se trate de un hecho "aislado" y lo ha atribuido a una "campaña de acoso contra las movilizaciones sociales". Asimismo, ha acusado al president Salvador Illa y a la consellera Parlon de dar "barra libre" a los mandos policiales "para actuar con absoluta impunidad".

Junts también se ha sumado a las críticas, aunque en su caso no han focalizado las críticas contra el director del cuerpo, sino que han preferido apuntar directamente a las dos conselleras. La diputada de Junts Judith Toronjo ha reclamado "transparencia" y "explicaciones inmediatas" de las responsables de las carteras de Educació e Interior y ha considerado los hechos una "vulneración muy grave de los derechos fundamentales".

Noticias relacionadas

Toronjo, que ha hablado de "ataque a la democracia", también ha diagnosticado que el Govern está "absolutamente superado por el conflicto" y ha pedido "aclarar responsabilidades" ante el "descontrol" generado.