Illa se queda fuera de la campaña electoral de Montero en Andalucía

Antes de hacer las maletas y de cerrar su etapa como vicepresidenta y ministra de Hacienda del Gobierno para dar el salto al ruedo electoral en Andalucía, María Jesús Montero presumía del elenco de dirigentes que iban a arroparla en la campaña más allá del presidente Pedro Sánchez: desde José Luis Rodríguez Zapatero hasta el ministro Luis Planas, el expresidente andaluz Manuel Chaves y, también, el president de la Generalitat, Salvador Illa. Sin embargo, un mes y medio después y en pleno ecuador de la contienda, el dirigente catalán no ha sido incluido en el cartel.

El porqué de su ausencia, según la versión oficial de ambas partes, se debe a motivos puramente de encaje logístico, pero aquí también pesa el marco en el que el PSOE se juega unas elecciones en las que trata de evitar un descalabro que haga temblar a Ferraz. "Por ahora, no nos han dicho nada", insistían todavía esta semana fuentes cercanas al president Illa, que ha mantenido en todo momento su "total disposición" a acompañar a Montero y explicar de la mano las bondades de la nueva financiación acordada y pendiente de someterse a votación en el Congreso.

Pero el teléfono del también líder del PSC y principal barón socialista con el que cuenta Sánchez en estos momentos no ha sonado, y el president de la Generalitat tiene ya su agenda de la semana que viene comprometida con un viaje institucional del que no regresará hasta el mismo domingo 17 de mayo, cuando los votos ya estarán llenando las urnas.

Munición para el PP

Suelen recordar los socialistas catalanes que Madrid no es Barcelona y, por lo tanto, Madrid no es tampoco Sevilla. Lo que en la capital del Estado sostiene a Sánchez, que son los pactos con los partidos independentistas como ERC, no cotiza lo mismo en los territorios. A Illa sí que le da aire para continuar gobernando, pero en Andalucía se convierte en munición para sus rivales políticos, en este caso el PP de Juanma Moreno, que busca mantener la mayoría absoluta y no depender de Vox.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, abrazando a María Jesús Montero en un acto el año pasado / Ricardo Rubio / Europa Press

Fueron Montero y su equipo quienes situaron a Illa entre los dirigentes socialistas invitados a la campaña de Andalucía. La exministra de Hacienda se mostró convencida de que había que encarar de frente las críticas sobre el modelo de financiación autonómica. Durante toda la legislatura, el gobierno de Juanma Moreno ha jaleado el discurso del agravio de Andalucía frente a Catalunya, un argumento que le ha funcionado como motor electoral y que ha dado rédito político al PP. El presidente andaluz sostiene que los andaluces han sido perjudicados por el acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas catalanes para mantenerse en la Moncloa y sitúa a la candidata socialista como artífice principal de esos acuerdos.

Frente a eso, Montero se encargó de dejar presentado un modelo de financiación que beneficiaba a Andalucía con 4.850 millones en el reparto y una propuesta de quita de deuda de 18.791 millones de euros, en ambos casos por encima de las cifras para Catalunya. Sin embargo, la Junta de Andalucía dio un portazo a ambas propuestas, sosteniendo que en el reparto los catalanes salían privilegiados frente a los andaluces.

Recelos en el PSOE andaluz

Ese mensaje es el que lleva meses tratando de combatir de frente, con números y datos técnicos, la exministra de Hacienda, y por eso se mostró convencida de que fotografiarse junto a Illa en la campaña era el mejor antídoto, demostrando, según defendieron, que "no había que esconderse, sino todo lo contrario". Pero cuando se anunció la presencia del president de la Generalitat no todo el PSOE andaluz lo entendió. De hecho, hubo varios dirigentes provinciales que se echaron las manos a la cabeza, convencidos de que era una estrategia kamikaze y de que había que evitar esa foto, como finalmente ha ocurrido. Aunque en el equipo del PSOE andaluz sostengan que Illa finalmente no estará por motivos de "encaje de agenda", sin más, lo cierto es que hubo voces importantes en contra de que hubiera un acto con el president catalán.

Que la financiación es uno de los temas de fricción en la campaña andaluza se observó claramente en el debate electoral del pasado lunes en RTVE. Fue uno de los asuntos que dio oxígeno a un Moreno que se enfrentó a las críticas de los otros cuatro candidatos en la mayoría de los asuntos, pero no en este. "Montero es la única española que cree que un independentista pacta un modelo de financiación le beneficia a Andalucía", zanjó el candidato del PP.

El presidente de la Junta y candidato del PP de Andalucía a la reelección, Juanma Moreno, en un acto / Francisco J. Olmo / Europa Press

El president se cuela en la campaña

Desde la distancia y pese a no haber participado en ningún mitin, el president Illa ha decidido igualmente colarse en la campaña electoral de Andalucía para retar a Juanma Moreno a pronunciarse más allá del rechazo a que la financiación se haya pactado con ERC. "¿Va a decir que sí o que no a 4.800 millones para Andalucía?", le ha espetado durante una entrevista en la SER este viernes. Illa ha utilizado un tono especialmente severo para recriminar a Moreno Bonilla que renuncie a una mejor financiación para su comunidad mientras "recorta impuestos" y, al mismo tiempo, pide más recursos y "se queja" sin poner sobre la mesa ninguna propuesta. ¿"De qué va esto? La política requiere seriedad", ha insistido el president, que lo ha interpelado directamente para pedirle que, si no le gusta el modelo pactado, presente un plan alternativo, algo que, ha hecho hincapié, no ha hecho en los ocho años que lleva gobernando la Junta.

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Aunque el PSC no ha sido nunca tan influyente en el PSOE como lo es ahora, hasta el punto de que Sánchez es presidente, en buena medida, por el voto recabado en Catalunya, los socialistas catalanes son conscientes de la fuerza tractora que históricamente ha sido la federación andaluza para llegar a gobernar en la Moncloa. Así que Illa y Montero han asumido que la "alianza estratégica" que pregonaban hace un año en la Feria de Abril de Barcelona puede pasar, según convenga, por una foto juntos o, en este caso, por un apoyo a distancia.