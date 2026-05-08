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CASO KOLDO

La Audiencia pide las declaraciones de Aldama y Koldo en el Supremo tras considerar Anticorrupción que aportan datos sobre los pagos del PSOE

La Fiscalía cree que las manifestaciones de ambos acusados tienen interés porque podrían facilitar información hasta ahora desconocida en la causa sobre el dinero de los socialistas y sobre las obras de Transportes

El empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) en el juicio de las mascarillas

El empresario Víctor Aldama (i), el exministro de Transportes José Luis Ábalos (2d) y el exasesor de Ábalos, Koldo García (d) en el juicio de las mascarillas / - / EFE

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

MADRID
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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga los pagos en metálico del PSOE y la adjudicación de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes encabezado por José Luis Ábalos, ha solitado al Tribunal Supremo una copia de las declaraciones en el juicio de las mascarillas del asesor Koldo García y del comisionista Víctor de Aldama tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, según consta en una providencia de 8 de mayo, a la que ha tenido acceso esta redacción.

El fiscal Luis Pastor Motta, en un escrito de 6 de mayo, informaba al magistrado Moreno que Koldo García y Víctor de Aldama habían realizado "manifestaciones que guardaban relación con el objeto del presente procedimiento". En concreto, el representante del Ministerio Público considera de interés sus testimonios, que podrían "aportar datos que hasta ahora no eran conocidos".

"Empresas constructoras"

En el juicio elebrado en el Tribunal Supremo, Aldama atribuyó a varias "empresas constructoras" (Levantina, Azvi y otras investigadas en la Audiencia Nacional) el origen del efectivo que, de forma continuada, estuvo pagando al exministro y a su asesor Koldo García. A cambio, según dijo, estas firmas conseguían adjudicaciones de obras licitadas por el Ministerio de Transportes. Igualmente, aseguró que hizo llegar a ambos cantidades entregadas por empresarios de hidrocarburos, como era Carmen Pano.

Siempre según su versión ante el tribunal, Aldama habría actuado como "nexo" entre estas empresas y el ministro para unas entregas continuas de dinero, parte del cual terminaba en el Partido Socialista con conocimiento del presidente Pedro Sánchez, según lo que le manifestaba el propio Koldo García.

Declaran el 14 de mayo

En otro momento del interrogatorio, si bien reconoció que la empresaria Carmen Pano le entregaba dinero en efectivo en su oficina, negó que la enviara a entregar 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, tal y como ha declarado la empresaria en diversas sedes judiciales. "Para entrar te piden el DNI, puede comprobarse", zanjó.

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Precisamente, tanto Aldama como Koldo García declararán el próximo 14 de mayo como investigados en la Audiencia Nacional por estos hechos.

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