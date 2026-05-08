Vox
Abascal califica de "asesinato" la muerte de dos guardias civiles tras colisionar con una narcolancha en Huelva
El presidente de Vox reacciona en redes sociales lamentando la indefensión de los agentes ante los criminales y la impunidad de las mafias
El presidente de Vox, Santiago Abascal, calificó este viernes de asesinato la muerte de dos agentes de la Guardia Civil tras chocar con una narcolancha en Huelva. En una rápida reacción publicada en las redes sociales, el líder del tercer partido de España lamentó que "otra vez nuestros guardias civiles asesinados. Otra vez indefensos ante los criminales. Y otra vez la tragedia en las familias honradas y la impunidad de las mafias". Además, y en el mismo texto, aseveró: "Descansen en paz nuestros guardias civiles y no descansaremos nosotros hasta que se haga justicia y sean los criminales los que tengan miedo".
Noticia en elaboración.
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