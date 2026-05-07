Vox gestionará unos 1.500 millones de euros del presupuesto de Aragón, casi el doble que en 2023

Vox gestionará unos 1.500 millones de euros del presupuesto de Aragón en esta nueva etapa de Gobierno de coalición con el Partido Popular. Así se desprende de la suma de las cuantías principales de las áreas que a partir de ahora va a gestionar la extrema derecha, teniendo en cuenta las cifras de los últimos presupuestos autonómicos aprobados en 2024. Así, el partido que lidera Alejandro Nolasco en Aragón pasará a gestionar casi el doble de recursos públicos de los que eran responsables en su anterior etapa de gobierno, en 2023, cuando ostentaron dos consejerías y unos 840 millones de euros.

Los resultados electorales de las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 8 de febrero otorgaron a la extrema derecha prácticamente el doble de porcentaje de voto y el doble de escaños en la Cámara aragonesa. Pasaron de 7 escaños a 14, y también exigieron "el doble de Vox" en las largas negociaciones con el PP de Jorge Azcón para hacerle presidente del Gobierno de Aragón.

Una vez cerrado el pacto, el pasado 22 de abril, se confirmó que la formación de Abascal tendría más del doble de puestos en esta nueva etapa, con una vicepresidencia (con la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia), y otras dos consejerías, las de Medio Ambiente y Turismo, y la de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Además, ostentarán el senador autonómico y la vicepresidencia de las Cortes de Aragón. Y también se confirma ahora que gestionarán prácticamente el doble del presupuesto de 2023, con unas cuantías que podrán actualizarse cuando se apruebe el futuro presupuesto autonómico de 2027.

Azcón y Nolasco se saludan tras la toma de posesión del líder de Vox como vicepresidente del Gobierno. / MIGUEL ANGEL GRACIA

De momento, con el presupuesto en vigor, la entrada de Vox en las consejerías de Bienestar Social y Familia (más Desregulación); Agricultura, Ganadería y Alimentación; y Medio Ambiente y Turismo, se estima que gestionarán 1.492.737.305 euros. La cifra procede de la suma de las distintas áreas en los presupuestos aprobados en 2024, sin perjuicio de que puedan cambiar con la aprobación de los nuevos presupuestos para el próximo año.

Buena parte de estas cuantías procede de la gestión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), que se hacen desde la consejería de Agricultura como transferencia a los perceptores. En concreto, en los presupuestos de 2024, el área de Agricultura y Ganadería tenía un presupuesto de 621 millones de euros, a los que se sumaban ortos 219 en infraestructuras agrarias.

En el área de Medio Ambiente y Turismo, la partida de turismo prevista era de 77,2 millones de euros. Y está por ver cómo gestiona Vox las partidas destinadas a la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente en general. Así, dentro del concepto de "bienestar comunitario" en el portal de Transparencia de los presupuestos, aparecía una partida de 51,6 millones de euros, que deberá de concretarse cómo se invierte en esta nueva etapa de Gobierno.

Cabe recordar que una de las direcciones generales sacrificadas en la nueva estructura del Ejecutivo aragonés es la de Educación Ambiental, que a su vez era heredera de la dirección general de Cambio Climático, que perdió su denominación con la entrada de la derecha al Gobierno.

El vicepresidente Nolasco, junto a los consejeros del PP Roberto Bermúdez de Castro y Eva Valle. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Bienestar Social, el IASS y la cooperación internacional, con Nolasco

El departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia incorpora esa "desregulación" normativa que está por ver qué partida tendrá asignada. Pero el gran volumen presupuestario se centrará en el ámbito del Bienestar Social, con la gestión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. En concreto, las partidas vinculadas a Seguridad y protección social ascendieron en 2024 a 520 millones de euros, y las de Cooperación internacional fueron de casi 3 millones de euros.

Una de las cuantías que corre más peligro es precisamente esta última, que queda en manos de Vox, que ya se encargó de rebajar en torno al 70% de las aportaciones del Gobierno de Aragón a las entidades que trabajan por la cooperación al desarrollo en el primer gobierno, tal y como ha denunciado en varias ocasiones la Federación Aragonesa de Solidaridad.

Ahora, el nuevo pacto de gobernabilidad prevé "mantener en el mínimo legal las subvenciones a cooperación al desarrollo exterior" y afirma que "se garantizará que todo euro público invertido en el exterior redundará en el fin concreto al que se destine". Es decir, que no hay previsión de alcanzar ese objetivo del 0,7% que prevé la ley Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global para 2030.

Casi el 20% del presupuesto de Aragón

Con estas cifras, Vox acabará gestionando en torno al 20% del presupuesto de Aragón, un porcentaje menor al peso de la ultraderecha en el Gobierno de coalición, tanto por el número de cargos, como por el reparto de escaños en las Cortes de Aragón. Eso sí, la cifra es casi el doble de la que gestionaron en su primera experiencia de gobierno, en 2023, cuando la cuantía de sus presupuestos rondaba los 800 millones de euros.

Noticias relacionadas

En esta nueva etapa, los plazos corren y el Gobierno PP-Vox ya pone la vista en 2027 para sacar adelante el nuevo proyecto presupuestario. Según anunció el presidente Azcón, será en septiembre cuando se presentarán las nuevas cuentas autonómicas.