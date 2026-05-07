Illa prepara en Lyon el relevo de la presidencia de los Cuatro Motores para Europa

Hace justo un año, Catalunya asumió en Varese la presidencia de los Cuatro Motores para Europa, una red de cooperación económica, científica, social y cultural con las regiones de Baden-Württemberg, Lombardía y Auvernia-Ródano-Alpes, cuya batuta es rotatoria. Entonces, la guerra de aranceles liderada por Donald Trump causaba estragos en Europa y, en ese contexto, el president Salvador Illa inauguró el mandato catalán con un frente de los cuatro territorios en contra de las "amenazas" comerciales. Un año después, el presidente de los Estados Unidos vuelve a las andadas justo en el momento en que a la Generalitat le toca traspasar la presidencia a los franceses.

Por eso, Illa hace este jueves un viaje exprés a Lyon para reunirse con el presidente del consejo regional de Auvernia-Ródano-Alpes, Fabrice Pannekoucke, que en junio asumirá formalmente el volante de los Cuatro Motores en un acto que acogerá Barcelona. El encuentro servirá para hacer balance de todo lo que se ha desarrollado este último año con el Govern al frente y con la vocación de dar continuidad a esa agenda en la que Catalunya ha puesto un especial empeño en que la voz de las regiones tenga un mayor peso en la toma de decisiones de la política europea.

A ojos del Govern, esa es una necesidad cada vez más creciente en un contexto convulso a nivel geopolítico en el que Illa reivindica que Europa debe fortalecerse y reafirmarse en sus valores fundacionales. A su juicio, la fórmula para hacerlo pasa por dar un mayor protagonismo a las regiones y atender sus singularidades, algo que robustece el sentimiento de pertenencia. Estos cuatro territorios, que crearon el ente en 1988, son, además, algunos de los más industrializados de Europa. Aglutinan a 35 millones de personas y representan el 10% de la riqueza europea. De ahí la vocación de colaborar en defensa de intereses comunes.

Cuatro gobernanzas distintas

Más allá de la declaración firmada para rechazar públicamente los aranceles de Trump, los cuatro territorios han impulsado posicionamientos conjuntos sobre cuestiones estratégicas para el futuro de la Unión Europea, como por ejemplo para influir en el reparto de recursos económicos o en las políticas para avanzar hacia una autonomía energética, una de las urgencias derivadas de conflictos como el de Ucrania o Irán. Tejer pronunciamientos comunes no era un cometido fácil teniendo en cuenta que cada una de las cuatro regiones está gobernada por distintas fuerzas políticas: los socialistas en el caso de Catalunya, la Liga Norte en Lombardía, los verdes en la región alemana y los conservadores en la francesa.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, el año pasado en Varese, donde asumió la presidencia de los Cuatro Motores para Europa / Daniel Cáceres / EFE

Más allá de la actividad con más foco mediático, en el Govern subrayan que ha habido una "elevada actividad" de los grupos de trabajo centrados en los cuatro pilares estratégicos del programa: innovación, descarbonización, autonomía estratégica y economía inclusiva. Se trata de los cuatro ejes del plan 'Catalunya Lidera' para lograr que Catalunya encabece económicamente España y contribuir a impulsar Europa en cuatro carpetas concretas.

También destacan que se ha procurado "fortalecer la gobernanza" de esta red para garantizar la continuidad de la cooperación entre las cuatro regiones con independencia de en quién recaiga la presidencia de turno. Las relaciones a cuatro bandas, aseguran, han sido "fluidas", y buena muestra de ello es que Illa haya querido traspasar todos los pormenores de la presidencia de forma personal a la espera del acto en el que oficialmente se hará el relevo.

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El president de la Generalitat aprovechará el desplazamiento a Lyon para visitar el Campus Région du Numérique, un parque tecnológico que acoge empresas, universidades y centros de formación, y que está gestionado por el gobierno de la región.