Viaje institucional
Illa reivindica en Lyon la "incidencia política" lograda por los Cuatro Motores para Europa
El president de la Generalitat celebra que las regiones que forman parte del ente se hayan consolidado como una "voz territorial creíble" en el debate europeo en el balance de su año al frente
Illa prepara en Lyon el relevo de la presidencia de los Cuatro Motores para Europa
Un frente común contra los aranceles de Donald Trump, para influir en el marco financiero europeo y para que las regiones ganen peso en la toma de decisiones. Estas son algunas de las iniciativas que forman parte del balance que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho del año en que Catalunya ha presidido los Cuatro Motores para Europa, la red de cooperación económica, científica, social y cultural con Baden-Württemberg, Lombardía y Auvernia-Ródano-Alpes. En la reunión que ha mantenido en Lyon con el presidente de la región francesa, Fabrice Pannekoucke, ha reivindicado la "incidencia política" que ha logrado tener el ente en los últimos meses antes de pasarle el testigo el mes que viene en un acto en Barcelona.
Estas regiones punteras han promovido posicionamientos comunes y se han consolidado como una voz territorial creíble y coordinada ante las instituciones europeas
En el encuentro ha participado también el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, y se ha centrado en repasar la actividad desempeñada por los Cuatro Motores durante el año en que la Generalitat ha llevado la batuta, que es rotatoria entre los territorios que forman parte. "Estas regiones punteras han promovido posicionamientos comunes y se han consolidado como una voz territorial creíble y coordinada ante las instituciones europeas", defienden fuentes del Executiu, que remarcan que esto se ha logrado en un contexto internacional marcado por la incertidumbre en el que Europa debe afrontar grandes debates sobre futuro."Las regiones tienen un papel clave para fortalecer el proyecto europeo", ha defendido el president.
Esta cooperación lograda es la principal conclusión que se deriva de la reunión en Lyon, que además se ha producido entre cuatro regiones gobernadas por distintas formaciones políticas: los socialistas en el caso de Catalunya, la Liga Norte en Lombardía, los verdes en la región alemana y los conservadores en la francesa. "Las cuatro regiones han trabajado de forma estrecha para hacer oír su voz en Europa, actuando conjuntamente en los principales debates europeos y defendiendo un modelo que combine competitividad, innovación y fortaleza industrial con cohesión, inclusión y equilibrio territorial", argumentan fuentes del Govern.
El balance de actuaciones
En cuanto a esas acciones conjuntas destacan la declaración que hicieron pública desde Varese el año pasado en respuesta a la guerra arancelaria desencadenada por Estados Unidos y que todavía hoy causa estragos. También el posicionamiento común para que las regiones puedan influir en el marco financiero plurianual y sobre la política de cohesión social, defendido ante las direcciones generales de la Comisión Europea en julio del año pasado en Bruselas. Y, finalmente, el debate sobre cohesión y competitividad mantenido entre los Cuatro Motores y el presidente del Instituto Jacques Delors y exprimer ministro de Italia, Enrico Letta, en octubre de 2025.
En cuanto a las líneas estratégicas en las que se centra la hoja de ruta de las cuatro regiones destacan, en el ámbito de la innovación, el refuerzo de la cooperación en el sector de los semiconductores, el impulso de proyectos en el ámbito de la investigación en tecnologías avanzadas, como un programa piloto de movilidad e intercambio de gestores, y el intento de incidir en debates europeos sobre biotecnología y biomanufactura.
En materia de descarbonización subrayan el seminario centrado en el hidrógeno en el que se implicaron instituciones, empresas, universidades y centros de investigación, así como los encuentros para abordar la transformación de la industria automóvil y la incidencia en las políticas climáticas de la UE. En el terreno de la autonomía estratégica, seguridad y resiliencia ponen énfasis en el diálogo que se celebró en marzo en Tarragona con 26 agricultores jóvenes de las cuatro regiones para debatir sobre el relevo generacional en el sector agrario y formular propuestas a las instituciones europeas. También la validación del plan estratégico de sistemas agroalimentarios sostenibles y la creación del grupo de trabajo centrado en el turismo sostenible.
Y, por último, en el eje de economía inclusiva, destacan el impulso del diálogo internacional sobre movilidad laboral global y el retorno de talento como "motor para el progreso y la cohesión social", en el que participaron más de un centenar de personas entre representantes institucionales de los Cuatro Motores, expertos internacionales y agentes sociales y académicos.
Relevo el mes que viene
Además de la reunión con Fabrice Pannekoucke, Illa ha aprovechado el viaje para visitar el Campus Région du Numérique, un parque tecnológico que acoge empresas, universidades y centros de formación que está gestionado por la región francesa. Hecho el balance de la presidencia catalana de los Cuatro Motores, al president solo le queda ejercer de anfitrión el mes que viene para el acto en el que el territorio vecino asumirá la batuta de este ente creado en 1988.
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