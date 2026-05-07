Elecciones en Andalucía
Este es el pueblo en el que creció Juanma Moreno, el "talismán" del presidente en la sierra de Málaga
El presidente de la Junta vuelve al pueblo de sus padres, el municipio en el que obtuvo más apoyos en las elecciones de 2022
Victoria Flores
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene una parada obligatoria en cada campaña electoral. El dirigente popular ha dado un mitin este miércoles en Alhaurín el Grande, su pueblo, su "talismán", como él mismo lo denomina. Aunque Moreno nació Barcelona, donde sus padres habían emigrado, pasó su infancia en este municipio de apenas 27.552 habitantes situado en el Valle de Guadalhorce.
Moreno saluda a derecha e izquierda a amigos y vecinos. Muchos de los alhaurinos que se han acercado a verle en este mitin. El popular consiguió 5.494 votos en las últimas elecciones autonómicas, el 59,77% de los apoyos, muy por delante de los 1.398 que consiguieron los socialistas en la localidad malagueña. De hecho, según ha confirmado el presidente, es donde mejores resultados sacó su formación en 2022.
Se trata de una localidad de tradición agrícola, en el que son habituales los cítricos y los frutales, de hecho su abuelo era jornalero. Pese al apoyo masivo a los populares en las elecciones autonómicas a su vceino y a que durante casi un cuarto de siglo el ayuntamiento ha estado en manos de los conservadores, desde las municipales 2023 el alcalde es Anthony Bermúdez, del partido independiente 100% Alhaurín.
Las raíces familiares del presidente de la Junta
"Me reencuentro con mis raíces, con mis esencias y me reencuentro, en definitiva, con lo que soy yo", ha asegurado el presidente en el encuentro que ha tenido con sus votantes del municipio. El mitin que ha ofrecido el presidente tras dar un paseo por las calles de la localidad se ha celebrado en la Plaza Baja, donde el actual presidente de la Junta de Andalucía ha recordado que jugaba al fútbol cuando era pequeño.
La familia del presidente volvió a Málaga desde Barcelona cuando él apenas tenía tres meses. Aunque el traslado de la familia se produjo a la capital de la provincia, donde el presidente fue al colegio y al instituto en su infancia, la vida de los Moreno siempre ha estado vinculada a Alhaurín el Grande. Es aquí donde todavía residen muchos familiares del dirigente popular y donde está enterrado su padre.
Alhaurín se encuentra a solo 40 minutos de la capital y el presidente pasó aquí muchos momentos de su infancia y su juventud junto a sus abuelos, tíos y primos. Así, Moreno ha asegurado que no sería la persona que es hoy "en lo positivo y lo negativo" si no fuera por Alhaurín. De hecho, el presidente se ha ido del pueblo cargado de bollos de aceite que le han regalado sus familiares y vecinos en su visita.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: 'Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa
- El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era 'admisible' que sus jefes modificaran informes: 'No más
- El Govern mantiene el pulso con los profesores y cree que la subida de la nómina de mayo aplacará el conflicto
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Villarejo comunica al tribunal de Kitchen que una 'operación urgente' puede obligarle a declarar 'desde su domicilio
- Aliança Catalana abre el mercado de fichajes a independientes y capta a dos de Junts y a uno del PSC para las municipales
- Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas