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Elecciones en Andalucía

Este es el pueblo en el que creció Juanma Moreno, el "talismán" del presidente en la sierra de Málaga

El presidente de la Junta vuelve al pueblo de sus padres, el municipio en el que obtuvo más apoyos en las elecciones de 2022

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pasea por las calles de Alhaurín El Grande. A 6 de mayo de 2026 en Alhaurín El Grande, Málaga (Andalucía, España). El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha atendido a los medios de comunicación este miércoles en Alhaurín El Grande, después de realizar un paseo por el municipio. Con esta visita, Moreno continúa su agenda de precampaña por la provincia malagueña, acercándose a los vecinos y transmitiendo su mensaje de cara a las próximas elecciones autonómicas. 06 MAYO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 06/05/2026. Juanma Moreno;Francisco J. Olmo

El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pasea por las calles de Alhaurín El Grande. A 6 de mayo de 2026 en Alhaurín El Grande, Málaga (Andalucía, España). El presidente del PP andaluz y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha atendido a los medios de comunicación este miércoles en Alhaurín El Grande, después de realizar un paseo por el municipio. Con esta visita, Moreno continúa su agenda de precampaña por la provincia malagueña, acercándose a los vecinos y transmitiendo su mensaje de cara a las próximas elecciones autonómicas. 06 MAYO 2026 Francisco J. Olmo / Europa Press 06/05/2026. Juanma Moreno;Francisco J. Olmo / Francisco J. Olmo / Europa Press

Victoria Flores

Sevilla
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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene una parada obligatoria en cada campaña electoral. El dirigente popular ha dado un mitin este miércoles en Alhaurín el Grande, su pueblo, su "talismán", como él mismo lo denomina. Aunque Moreno nació Barcelona, donde sus padres habían emigrado, pasó su infancia en este municipio de apenas 27.552 habitantes situado en el Valle de Guadalhorce.

Moreno saluda a derecha e izquierda a amigos y vecinos. Muchos de los alhaurinos que se han acercado a verle en este mitin. El popular consiguió 5.494 votos en las últimas elecciones autonómicas, el 59,77% de los apoyos, muy por delante de los 1.398 que consiguieron los socialistas en la localidad malagueña. De hecho, según ha confirmado el presidente, es donde mejores resultados sacó su formación en 2022.

Se trata de una localidad de tradición agrícola, en el que son habituales los cítricos y los frutales, de hecho su abuelo era jornalero. Pese al apoyo masivo a los populares en las elecciones autonómicas a su vceino y a que durante casi un cuarto de siglo el ayuntamiento ha estado en manos de los conservadores, desde las municipales 2023 el alcalde es Anthony Bermúdez, del partido independiente 100% Alhaurín.

Las raíces familiares del presidente de la Junta

"Me reencuentro con mis raíces, con mis esencias y me reencuentro, en definitiva, con lo que soy yo", ha asegurado el presidente en el encuentro que ha tenido con sus votantes del municipio. El mitin que ha ofrecido el presidente tras dar un paseo por las calles de la localidad se ha celebrado en la Plaza Baja, donde el actual presidente de la Junta de Andalucía ha recordado que jugaba al fútbol cuando era pequeño.

La familia del presidente volvió a Málaga desde Barcelona cuando él apenas tenía tres meses. Aunque el traslado de la familia se produjo a la capital de la provincia, donde el presidente fue al colegio y al instituto en su infancia, la vida de los Moreno siempre ha estado vinculada a Alhaurín el Grande. Es aquí donde todavía residen muchos familiares del dirigente popular y donde está enterrado su padre.

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Alhaurín se encuentra a solo 40 minutos de la capital y el presidente pasó aquí muchos momentos de su infancia y su juventud junto a sus abuelos, tíos y primos. Así, Moreno ha asegurado que no sería la persona que es hoy "en lo positivo y lo negativo" si no fuera por Alhaurín. De hecho, el presidente se ha ido del pueblo cargado de bollos de aceite que le han regalado sus familiares y vecinos en su visita.

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