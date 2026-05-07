Illa reclama "lealtad institucional" a Canarias y al PP ante la emergencia por el hantavirus

Hace justo seis años, Salvador Illa era ministro de Sanidad y estaba gestionando una pandemia que zarandeó al mundo entero. Durante aquella emergencia sanitaria, dos consignas impregnaron su discurso: petición de "confianza en la ciencia" y una reclamación de "lealtad institucional" a las comunidades autónomas para hacer frente al virus. Ahora, como president de la Generalitat, ha recuperado ambos mensajes ante la crisis con el gobierno de Canarias que se ha desencadenado por el crucero afectado por el hantavirus que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ordenado que atraque en Tenerife.

"Hay que seguir los criterios de la ciencia y actuar con lealtad institucional", ha asegurado durante la inauguración del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio (SEHAD) que acoge Barcelona mientras el presidente Sánchez trata de rebajar el pulso con el presidente canario, Fernando Clavijo, y el PP carga contra la gestión de la Moncloa. El president ha recordado desde el escenario su propia y reciente experiencia personal con la hospitalización domiciliaria a raíz de la osteomielitis púbica que sufrió a principios de año y por la que estuvo de baja médica durante un mes. "Fue una experiencia satisfactoria", ha relatado. Durante la parte del tratamiento que recibió en casa, ha asegurado, en ningún momento se sintió "desconectado de la atención", además de sentirse "más confortable" y de tener una "monitorización" que aceleró su proceso de recuperación.

Una experiencia personal

El president Illa ha explicado que esta experiencia personal sumada al análisis del comité Cairós, el grupo de expertos sanitarios encargado de esbozar la reforma el sistema sanitario, le lleva a reafirmarse en la estrategia que está siguiendo el Govern para reformar las infraestructuras de los hospitales de referencia de Catalunya, promover la integración de los CAP con los servicios sociales y, también, dar un espaldarazo a la modalidad de la hospitalización domiciliaria. Todo esto, ha insistido, en un momento en que el envejecimiento de la población provoca cambios y nuevas patologías y necesidades por atender y que la inteligencia artificial está "cambiando" a la sociedad. "Si todo cambia, hay que reformar. Pero con gradualismo", ha sostenido.

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En las dos últimas semanas, el Govern ha hecho dos grandes anuncios en el ámbito de los servicios sociales y sanitarios: el plan para reducir las listas para recibir la ayuda por dependencia y, este miércoles, el acuerdo con patronales y sindicatos para mejorar el salario de 120.000 profesionales del sector social. Illa ha defendido que la sanidad pública y universal es un "tesoro que hay que preservar y mejorar" porque también es un elemento imprescindible para la "cohesión social", un mensaje que llega sin que el conflicto con los médicos que en Catalunya se ha traducido en ocho jornadas de huelga desde principios de año se haya resuelto.