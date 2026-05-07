El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía

El avión ambulancia que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos y que tuvo que parar en Gran Canaria por un fallo eléctrico permanecerá en la pista del aeropuerto hasta la llegada de una nueva aeronave que completará el traslado. La nueva aeronave está previsto que aterrice sobre las 02:00 horas del jueves en Gando.

El Ministerio de Sanidad negó el cambio de la batería en Málaga, a donde se podía haber enviado el avión, para no tener que activar a los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud y trasladar la crisis institucional sobre la gestión del hantavirus con Canarias a Andalucía, una medida especialmente polémica en pleno periodo de la campaña electoral de las andaluzas.

El avión tenía que hacer parada para repostar combustible en Marruecos, país que se negó, por lo que se solicitó a España poder utilizar el aeropuerto de Gran Canaria. Al hacer la escala, el médico informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte de un paciente.

Este, que permanece en el interior del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, no representa peligro alguno para la salud pública, aseguran las mismas fuentes.

Hasta la llegada de una nueva aeronave y la resolución de la situación, el avión ambulancia permanecerá en la pista del aeródromo.

El Ministerio de Sanidad ha aclarado así las circunstancias en las que ha tenido que producirse esta parada, después de que inicialmente la Delegación del Gobierno informara de que esta escala no prevista en Canarias se debía a un mero repostaje, forzado por las objeciones puestas por Rabat a que lo hiciera en su territorio, para después precisar que se debía a la rotura de la burbuja de aislamiento.

La Delegación del Gobierno aseguró además que a la tripulación se le puso como condición para aterrizar en Gran Canaria que nadie se subiera ni bajara del avión, requisito que garantiza que se ha respetado.

El avión había partido del aeropuerto internacional de Praia a las 11:00 horas con el propósito de detenerse en Marrakech a cargar combustible sobre las 16:00, para completar su vuelo a Ámsterdam, a donde tenía previsto llegar a las 17:00, hora de Países Bajos.

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Pese a que la tripulación había comunicado un cambio de ruta para hacer escala en Málaga antes de continuar hacia Países Bajos, según figuraba en el servicio de internet especializado en seguimiento de vuelos FlightRadar24, ninguna de las aeronaves tiene previsto parar en la ciudad andaluza, de acuerdo con las fuentes de Sanidad.