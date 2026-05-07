Fernando Clavijo sobre el barco con hantavirus: "El crucero no atracará en Canarias, solo fondeará y la evacuación será con una lancha"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha explicado que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el archipiélago, sino que "solo fondeará", y la evacuación de los pasajeros será con una lancha o una nave nodriza.

Así lo ha anunciado Clavijo en declaraciones a los periodistas tras el encuentro que ha mantenido este jueves en el Ministerio de Sanidad con Mónica García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Según ha desvelado Clavijo, ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias, aunque la ministra de Sanidad le ha informado de que el buque no atracará.

Gobierno de España (ministra Sanidad – ministro Política Territorial), con presidente Canarias, Fernando Clavijo. / EFE

"Una buena noticia para Canarias"

"Creemos que una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", ha añadido Clavijo.

El presidente canario también ha pedido al Gobierno central que el crucero esté "el menor tiempo posible" en las costas del archipiélago y que, una vez se produzca el desembarco de todos los pasajeros, se dirija a Países Bajos.

El Gobierno dice que el fondeo ya se contemplaba

Por su parte, el Ministerio de Política Territorial ha informado de la reunión a través de una nota de prensa, en la que explica que han trasladado a Clavijo que los 147 pasajeros que se dirigen ya a Canarias desde Cabo Verde permanecen asintomáticos y que la opción de fondeo del barco a su llegada al Puerto de Granadilla (Tenerife) ya se contemplaba, por diferentes razones, entre ellas, las propias características técnicas del Puerto, que no está preparado para el desembarco de personas.

Asimismo, recuerdan que están previstas este jueves otras dos reuniones técnicas entre los Ministerios de Sanidad e Interior con el Gobierno de Canarias, que forman parte de las siete reuniones de coordinación que el Gobierno de España mantendrá este jueves con las delegaciones del Gobierno y, a nivel europeo, con los responsables de la seguridad sanitaria y Protección Civil de la UE.

Controles durante la travesía

El presidente canario ha explicado además que durante la travesía se realizarán distintos test y controles médicos a los pasajeros, bajo la supervisión de un especialista en epidemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viaja a bordo del buque.

Según ha indicado, el Gobierno de Canarias recibirá información periódica sobre la evolución sanitaria de los pasajeros, inicialmente cada 72, 48 y 24 horas y, posteriormente, cada 12 horas, con el objetivo de monitorizar la posible aparición de síntomas o contagios.

En este sentido, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido después de la reunión ante los medios que el operativo previsto se desarrollará "con absoluta seguridad" y ha apelado a la tranquilidad de la ciudadanía canaria al asegurar que "no va a haber contacto con la población".

"La evidencia científica debe primar", ha señalado Torres, quien ha insistido en que todas las actuaciones se están diseñando siguiendo criterios sanitarios y bajo coordinación de expertos epidemiólogos.

Llegada del buque y traslado de los pasajeros

Por su parte, Clavijo ha detallado que la previsión es que el crucero llegue a Canarias la mañana del domingo y ha recalcado que todos los pasajeros permanecerán en el barco hasta que los aviones encargados de su traslado estén preparadas en el aeropuerto.

"No van a salir del buque hasta que el avión no haya aterrizado para garantizar que ese tránsito se haga en el menor tiempo posible", ha subrayado.

Respecto al operativo previsto, el dirigente autonómico ha explicado que los pasajeros serán trasladados desde el Puerto de Granadilla hasta el aeropuerto en vehículos protegidos y bajo medidas de seguridad sanitaria.

Según ha precisado, tras ser recogidos mediante lancha o nave nodriza, accederán a una zona acotada del puerto donde embarcarán en vehículos equipados con medidas de protección individual para dirigirse posteriormente al aeropuerto.

Por su parte, Torres ha explicado que, en el caso de los pasajeros españoles, serán derivados a Madrid y trasladados al Hospital Gómez Ulla, que dispone de "el 50 por ciento de las camas específicas previstas para este tipo de situaciones si fuese necesaria atención sanitaria".

Petición de que el buque siga hacia Países Bajos

Clavijo también ha reiterado la petición del Gobierno canario para que, una vez desembarcados los pasajeros, el buque continúe su trayecto hacia Países Bajos si ningún miembro de la tripulación requiere atención médica.

El presidente autonómico ha explicado que un eventual relevo de la tripulación o la permanencia prolongada del barco en aguas canarias podría obligar a realizar tareas de desinfección y prolongar el operativo, algo que el Ejecutivo regional quiere evitar.

"Entendemos que el armador y el país de bandera tienen su responsabilidad y que, por lo tanto, esa tripulación tiene que continuar su trayecto hasta Holanda", ha señalado Clavijo, quien ha avanzado que trasladará esta petición tanto al Gobierno de España como a las autoridades diplomáticas neerlandesas.

Gobierno de España (ministra Sanidad – ministro Política Territorial), con presidente Canarias, Fernando Clavijo. / EFE

Sobre este punto, Torres ha coincidido en que el objetivo es que el barco permanezca "el menor tiempo posible" en aguas canarias, aunque ha señalado que cualquier decisión dependerá de la situación sanitaria de la tripulación y de los criterios técnicos que determinen las autoridades competentes.

"Lo importante ahora es que trabajemos hasta que finalmente esta situación se normalice", ha afirmado el ministro.

Además, Torres ha recordado que el Gobierno central ha mantenido un contacto "permanente" con el Ejecutivo canario desde el inicio de la crisis y ha asegurado que toda la información recibida por el Estado se ha trasladado a Canarias.

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"Estamos en un momento en el que lo importante es que esto termine bien", ha concluido Torres, quien ha pedido evitar polémicas políticas mientras continúe el operativo sanitario.