Ester Muñoz exige de nuevo la dimisión de Sánchez si Ábalos es condenado: "Pido lo mismo que el PSOE"

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, volvió a reclamar este jueves, en una comparecencia ante los medios de comunicación en el escritorio de la Cámara Baja, la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el 'caso Koldo', si finalmente hay condena para el ex ministro de Transportes y antiguo número 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Todo ello al día siguiente de que se pusiera fin a la vista oral en el Tribunal Supremo (TS).

Muñoz aseveró que ella pide "lo mismo que el PSOE" cuando tras la detención de Koldo García hace dos años por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le reclamó a Ábalos su renuncia al escaño, algo a lo que este se negó, pasando al Grupo Mixto. Una reclamación, como ha recordado insistentemente Muñoz, en la que llevó al voz cantante la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, hoy candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía del próximo 17 de mayo. "La pregunta es qué piensa hacer Pedro Sánchez si Ábalos es finalmente condenado", refolexionó en voz alta la portavoz del Grupo Popular, quien añadió: "Si finalmente se demuestra que el señor Ábalos robó desde un Ministerio del Gobierno de Pedro Sánchez, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez?", reiteró.

Con tono irónico, e incluso sarcástico, Muñoz aseveró que "para no pecar de radical, o de traspasar límites, o de ser excesiva... me van a permitir que le exija a Pedro Sánchez con palabras del Partido Socialista y de ministros del Partido Socialista, para que sepa lo que tiene que hacer en las próximas horas". Y recordó la mencionada exigencia de retirada a Ábalos tras la primera operación de la UCO en la que, además de Koldo García, el estrecho colaborador del exministro, fue detenido, entre una veintena de personas, el ínclito Víctor de Aldama, entonces un perfecto desconocido para la opinión pública.

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