HANTAVIRUS
Clavijo anuncia que el crucero no atracará en Canarias: solo fondeará y la evacuación será con una lancha
El presidente señala que es "una buena noticia" para reducir los vectores de posible contagio
EP
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha explicado que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el archipiélago, sino que "solo fondeará", y la evacuación de los pasajeros será con una lancha o una nave nodriza.
Así lo ha anunciado Clavijo en declaraciones a los periodistas tras el encuentro que ha mantenido este jueves en el Ministerio de Sanidad con Mónica García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Según ha desvelado Clavijo, ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a Canarias, aunque la ministra de Sanidad le ha informado de que el buque no atracará.
"Creemos que una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto", ha añadido Clavijo.
El presidente canario también ha pedido al Gobierno central que el crucero esté "el menor tiempo posible" en las costas del archipiélago y que, una vez se produzca el desembarco de todos los pasajeros, se dirija a Países Bajos.
- El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era 'admisible' que sus jefes modificaran informes: 'No más
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Villarejo comunica al tribunal de Kitchen que una 'operación urgente' puede obligarle a declarar 'desde su domicilio
- El Govern mantiene el pulso con los profesores y cree que la subida de la nómina de mayo aplacará el conflicto
- Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo
- Críticos de ERC presentan una denuncia interna contra Rufián por 'deslealtad al partido
- Anticorrupción mantiene su petición de cárcel para Ábalos, Koldo y Aldama, mientras que las acusaciones la rebajan para el comisionista
- La ministra de Defensa asegura que sólo irán al Gómez Ulla aquellos españoles que 'voluntariamente quieran