La sanidad andaluza se examina el 17M: listas de espera estancadas, un impulso al empleo público y la crisis de los cribados

La sanidad ha sido el gran termómetro de la legislatura de Juanma Moreno. El asunto que más preocupa a los andaluces, según todas las encuestas, ha tensionado al Gobierno como ningún otro: listas de espera de más de seis meses, protestas en la calle, falta de médicos y fuga de talento, derivaciones a la privada, obras en curso y una crisis de los cribados de cáncer de mama que sacudió de lleno a la Consejería de Sanidad. El presidente andaluz cierra el mandato con avances en empleo público e infraestructuras, pero también con una pregunta de fondo: si el SAS, el mayor sistema sanitario del país, ha salido realmente más fuerte de estos años.

Alfonso Carmona: “Si siguen faltando especialistas es imposible reducir las listas”

Las listas de espera, tanto quirúrgicas como para ver a un especialista, siguen entre las peores del país. Para el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, la demora ha sido una de las grandes lacras de la gestión sanitaria. "Mientras sigan faltando médicos especialistas en la pública será imposible reducir las listas. Además, la sociedad andaluza está envejeciendo y las enfermedades se cronifican. Hay más afectados, pero tenemos prácticamente los mismos médicos", sostiene.

A esta reflexión se suma el presidente de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, quien rechaza el argumento de la herencia recibida: "La excusa de que había mucha gente en los cajones esperando a ser intervenida no sirve". A su juicio y coincidiendo con Carmona, para reducir las listas hay que "redimensionar la plantilla" con un estudio profundo y ajustado a las necesidades actuales.

La sociedad andaluza está envejeciendo y las enfermedades se cronifican. Hay más afectados, pero tenemos prácticamente los mismos médicos Alfonso Carmona — Presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos

La fuga de talento -o "éxodo", según algunos expertos- afecta de lleno en las listas de espera. El último estudio demográfico del CACM revela que, en 2025, Andalucía perdió médicos a diario, unos 15 a la semana, que se trasladaron a otras comunidades o a otros países. “Para retener el talento y conseguir que ejerzan en Andalucía tenemos que mejorar sus condiciones laborales y pagarles mejor. Esa es una cuenta pendiente de la Administración”, defiende Girela.

A la falta de especialistas se suman las derivaciones a la sanidad privada. En noviembre del año pasado, tras dos años de licitación, la Junta formalizó los contratos de su macroconcierto con clínicas privadas para derivar intervenciones quirúrgicas y reducir las listas de espera. El contrato, valorado en 533 millones de euros durante cuatro años, incluye a 25 clínicas privadas pertenecientes a grandes grupos del sector. Carmona defiende esta vía cuando el sistema público no puede absorber más actividad: “Si los quirófanos de la pública están completos, yo soy partidario de hacer una derivación a la privada. Por dos razones: porque si en la privada se exige la misma homologación que en cualquier hospital público, al paciente no le cuesta dinero y la privada, normalmente, es más barata para el sistema”.

Magdalena Cantero: “Exigimos transparencia en los datos del cribado de cáncer”

La falta de médicos también apareció como una de las causas de los fallos en el cribado de cáncer de mama. Prueba de ello fue que en la Unidad de Mama del Virgen del Rocío faltaban radiólogos y se decidió aumentar su plantilla. El escándalo fue una crisis política, pero, como subraya la presidenta de la AECC Andalucía, Magdalena Cantero, “lo fue sobre todo para las mujeres andaluzas”.“Supuso que muchas mujeres entraran en pánico y miedo y, como consecuencia, desconfiaran del cribado. Eso fue un problema, porque está demostrado que los cribados salvan vidas”, advierte.

Tras el estallido de la crisis, la AECC pidió a Moreno la creación inmediata de una comisión de seguimiento para conocer la situación real. “Allí nos dieron a conocer el número de afectadas, 2.317. Nosotros queremos creernos esa cifra, pero la realidad es que es muy difícil cuantificar de manera real las mujeres afectadas porque no existe un registro autonómico relacionado con los cribados de cáncer”, explica Cantero.

Esa es una de las principales reclamaciones de la asociación: que Andalucía disponga de un registro completo sobre los cribados. Cuántas personas se someten a las pruebas, cuáles son los resultados, qué edad tienen, cuál es su sexo y cómo evoluciona cada programa. “Exigimos transparencia en los datos del cribado de cáncer”, insiste.

Se nos comunicó que se iban a hacer cambios en las 32 unidades de mama de Andalucía [...] pero a día de hoy no sabemos cómo se ha resuelto todo" Magdalena Cantero — Presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Andalucía

Desde la última comisión de seguimiento, celebrada a finales de noviembre, la institución no ha vuelto a tener noticias sobre los avances de la Consejería de Sanidad. “Se nos comunicó que se iban a hacer cambios en las 32 unidades de mama de Andalucía, con la incorporación de radiólogos, enfermeros y administrativos, pero a día de hoy no sabemos cómo se ha resuelto todo”, señala.

Cantero sostiene que el próximo Gobierno deberá reforzar las campañas de concienciación y participación, especialmente en programas como el cribado de cáncer de colon, donde “en Andalucía la participación es muy baja”. También alerta de que las unidades de paliativos están muy por debajo de la media nacional: “Solo el 37,6% de los fallecimientos se produjo en su casa, una cifra que tiene que aumentar”.

Victorino Girela: “Estos años se han hecho ofertas de empleo importantes, pero necesitamos más”

Cuando estalló la crisis de los cribados, la contratación de profesionales fue una de las primeras medidas de choque. Para aumentar el número de radiólogos en el Virgen del Rocío, la gerencia se encontró con una dificultad evidente: la bolsa de empleo estaba vacía en esa especialidad. “Son muchos los médicos que, ante malas condiciones y contratos precarios, se van a la privada”, apunta Girela. “Para paliar esto, estos años se han hecho ofertas de empleo importantes, pero necesitamos más”, añade.

Hemos conseguido la integración de la Agencia Pública Sanitaria, pero nos ha quedado pendiente el 061 y eso es fundamental Victorino Girela — Presidente de Sanidad CSIF Andalucía

En esta legislatura se han cerrado acuerdos relevantes en materia de empleo público. Con la llegada de Antonio Sanz a la Consejería de Sanidad se firmó el nuevo pacto de bolsa, con nuevas categorías y actualización de méritos, y el acuerdo de carrera profesional. “Además, hemos conseguido la integración de la Agencia Pública Sanitaria, pero nos ha quedado pendiente el 061 y eso es fundamental”, señala Girela.

El representante sindical sostiene que la legislatura termina con una plantilla del SAS de unos 107.000 profesionales, una cifra que, a su juicio, debería crecer un 15% en todas las categorías. El final del mandato llega, además, en plena negociación del pacto de atención primaria, que plantea incorporar nuevas categorías al sistema, como podólogos, higienistas dentales y psicólogos clínicos, entre otros perfiles.

“Está bien que arranque el Hospital de Málaga, pero ¿y el Muñoz Cariñanos?”

El Hospital Regional de Cádiz y el Hospital de Málaga han sido los dos grandes protagonistas de la legislatura en materia de infraestructuras. El primero está ya en fase de redacción del proyecto técnico y tramitación administrativa. El segundo ha adjudicado sus obras por 543 millones de euros, con un plazo de ejecución de 75 meses.

“Los avances son positivos, pero seguimos echando en falta otros centros prometidos, como los hospitales de alta resolución en Huelva, Córdoba, Granada o Málaga, además de reformas en centros de salud de las ocho provincias”, señala Girela. El dirigente sindical advierte de que las grandes obras no pueden eclipsar las necesidades del día a día: “Está bien hacer estas grandes edificaciones, estas pirámides son muy importantes en la sanidad andaluza, pero no se nos puede olvidar que hay muchos centros que necesitan una reforma”.

Carmona coincide en el diagnóstico y pone el foco en Sevilla: “Está bien que arranque el Hospital de Málaga, o el de Cádiz, es necesario, pero ¿y el Muñoz Cariñanos? Está en funcionamiento, sí, pero necesita dotación. Funciona como si fuera un ala del Virgen del Rocío y eso no fue lo que prometieron”. Girela también considera imprescindible dotarlo de personal propio. Y lanza una advertencia sobre el futuro Hospital de Málaga: “Pretende ser uno de los mayores hospitales de Europa, con 815 habitaciones, 80 camas de UCI y 48 quirófanos. Eso hay que dotarlo de personal. Si no, no es avanzar; es todo lo contrario”.

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La legislatura termina con una sanidad en el centro del debate político y social. Moreno exhibe avances en empleo público, infraestructuras y reorganización del sistema, pero las listas de espera, la falta de especialistas, la atención primaria y la transparencia en los cribados siguen marcando el balance. La próxima legislatura arrancará con una certeza: la sanidad volverá a ser una de las grandes pruebas de resistencia del Gobierno andaluz.