Peinado atribuye los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez "a una retribución encubierta" a cambio de "adjudicaciones públicas" de su marido Pedro Sánchez

El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que presentaron la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés, y en un auto de 5 de mayo insiste en que deben de ser juzgados por un jurado popular. En la resolución, el instructor explica que le atribuye un delito de corrupción en los negocios a Gómez porque "el patrocinio o la financiación pudiera ser solo la 'fachada' de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada, y ello en tanto en cuanto estas empresas se presentan a numerosos procesos públicos de adjudicación".

El instructor reitera en su resolución que desde la llegada de Pedro Sánchez, "primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".