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CASO BEGOÑA GÓMEZ

Peinado atribuye los patrocinios de la cátedra de Begoña Gómez "a una retribución encubierta" a cambio de "adjudicaciones públicas" de su marido Pedro Sánchez

El juez rechaza los recursos de la mujer del presidente del Gobierno, de su asistente y del empresario Juan Carlos Barrabés

Archivo - Begoña Gómez interviene en la mesa redonda 'La igualdad no puede esperar', en el Ateneo de Madrid, a 10 de marzo de 2023, en Madrid (España).

Archivo - Begoña Gómez interviene en la mesa redonda 'La igualdad no puede esperar', en el Ateneo de Madrid, a 10 de marzo de 2023, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID
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El juez Juan Carlos Peinado ha rechazado los recursos que presentaron la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, de su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, y del empresario Juan Carlos Barrabés, y en un auto de 5 de mayo insiste en que deben de ser juzgados por un jurado popular. En la resolución, el instructor explica que le atribuye un delito de corrupción en los negocios a Gómez porque "el patrocinio o la financiación pudiera ser solo la 'fachada' de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas, relacionadas con adjudicaciones públicas ligadas al carácter de presidente del Gobierno del esposo de la investigada, y ello en tanto en cuanto estas empresas se presentan a numerosos procesos públicos de adjudicación".

El instructor reitera en su resolución que desde la llegada de Pedro Sánchez, "primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional".

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