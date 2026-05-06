Críticos de ERC presentan una denuncia interna contra Rufián por "deslealtad al partido"

El Col·lectiu Primer d'Octubre, uno de los sectores críticos de ERC, ha presentado este martes una denuncia interna contra el portavoz de la formación en el Congreso, Gabriel Rufián, por "deslealtad al partido". Lo acusan de haber desarrollado en los últimos meses una actuación política que "se aleja de manera evidente de los posicionamientos oficiales" acordados por los órganos internos de la formación. Se refieren a la insistencia de Rufián en defender que ERC impulse un frente de izquierdas en las próximas elecciones generales.

La denuncia interna se ha presentado ante la Comisión de Garantías de la formación, el órgano que se encarga de dirimir las disputas internas. En el texto alegan que Rufián está impulsando una "estrategia política propia" con la que busca "liderar" un "nuevo espacio de izquierdas a nivel estatal" y recuerdan que esta apuesta política no se sustenta en ningún "mandato orgánico", es decir, que no ha sido avalada ni por la dirección ni por el consejo nacional. También exponen que todo esto "genera confusión entre la militancia y el electorado", además de que "perjudica la credibilidad del partido" y compromete su "coherencia política y estratégica".

Este sector crítico de ERC, que lidera Xavier Martínez-Gil, reclama que se abra una investigación interna contra Rufián y que se "tomen las medidas disciplinarias pertinentes". También consideran que, de forma cautelar y mientras se llevan a cabo las pesquisas, Rufián debería ser apartado de su función de portavoz en el Congreso. En un comunicado posterior, ha cargado contra el líder del partido, Oriol Junqueras, al que acusan de "falta de liderazgo" y de ser "incapaz de responder y frenar personalmente a Rufián".

Xavier Martínez-Gil, Àngel Ruiz y Joan Segarra entregando los avales insuficientes para liderar ERC. / MARC PUIG I PÉREZ / ERC

Fuentes próximas a Rufián consultadas por EL PERIÓDICO han evitado avivar la polémica. Aseguran que el portavoz en el Congreso defiende "la libertad de todo el mundo para decir lo que considere". La dirección de Junqueras no comparte el frente de izquierdas de Rufián, pero no se ha planteado ni sancionarlo ni retirarle sus funciones. Por ahora, se ha limitado una y otra vez a rechazar esta propuesta de unidad de las izquierdas. La última vez fue cuando el pasado mes de abril el propio Rufián celebró un acto en Barcelona para defenderla. Al día siguiente, la cúpula del partido volvió a dar portazo a la idea.

El frente de izquierdas de Rufián no tiene el aval del partido, pero hay una corriente interna que sí lo defiende

Está por ver qué posibilidades tiene de prosperar una denuncia así, pero la iniciativa de los críticos de ERC vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente: que Rufián defiende un frente de izquierdas que no está contemplado en la hoja de ruta actual del partido. Esto genera incomodidad tanto en la dirección como en una parte sustancial de la organización que se opone con vehemencia a la iniciativa. Sin embargo, Rufián no está solo en su idea. En febrero nació una corriente interna liderada por el exdiputado Joan Tardà que defiende esta unidad de las fuerzas de izquierdas. El debate está servido.

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Otro frente abierto

El Col·lectiu Primer d'Octubre, impulsor de la denuncia interna contra Rufián, fue uno de los sectores del partido que intentó disputarle el liderazgo a Oriol Junqueras en el congreso de ERC de 2024. No consiguió los avales necesarios para presentar candidatura. Sin embargo, se ha mantenido como la corriente crítica más activa desde entonces. Es un colectivo que, desde que se creó en 2018, se ha opuesto sistemáticamente a la estrategia pactista que ha aplicado ERC en el Congreso con el PSOE y en el Parlament con el PSC. De hecho, el Col·lectiu tiene ahora mismo otro frente interno abierto: está tratando de impulsar una consulta a la militancia para que ERC rompa con Illa y Junqueras tenga que renunciar a pactar los presupuestos de este año. Para forzar la votación tienen que presentar 772 firmas antes del 29 de mayo.