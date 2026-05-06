Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusCrucero CanariasZBEBarcelonaAsesino EspluguesTerremoto CeuraPapa León XIVChinaGuerra IránSetos
instagramlinkedin

Nueva decisión judicial

La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa por presunto espionaje a Òmnium con Pegasus

El tribunal pide al Gobierno que desclasifique información sobre las actuaciones del CNI sobre los teléfonos

Los 5 consejos de Òmnium para evitar ser ciberespiado

Admitida judicialmente la primera denuncia por el 'Catalangate'

Fachada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Fachada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. / David Zorrakino - Europa Press

Europa Press

Europa Press

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación por el presunto espionaje con Pegasus que afecta a tres miembros de Òmnium Cultural y que había sido archivada por el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona en febrero de 2026, según el auto consultado por Europa Press.

La Sección 5 ha estimado de forma parcial el recurso presentado por la entidad, representada por el abogado Benet Salellas, y sostiene que "parece que existen indicios de una intervención no autorizada de los terminales de los querellantes" y cuya autoría pudiera apuntar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pues la pericial practicada durante la instrucción no indica lo contrario.

Además, recuerda que son varios los Juzgados de Instrucción de Barcelona que están investigando "hechos análogos" relativos a distintos afectados y que se encuentran en una fase mucho más avanzada.

Por todo ello, pide que se remita un suplicatorio al Consejo de Ministros solicitando que desclasifique la documentación relativa a las actuaciones realizadas por parte del CNI sobre los teléfonos del exvicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; la responsable internacional y legal de la entidad, Elena Jiménez, y la periodista y compañera de Jordi Ciuxart, Meritxell Bonet, presuntamente espiados entre 2018 y 2020.

También solicita que se remita una comisión rogatoria a Israel para reclamar información a NSO Group, Q Cyber Technologies Limited y OSY Technologies SARL --propietarias del 'spyware' Pegasus--, para que aclaren si conservan "informaciones, datos o registros informáticos" sobre el uso de Pegasus en los teléfonos de los querellantes.

Además, pide que se remita exhorto a los Juzgados de Instrucción 20, 24 y 29 de Barcelona para que remitan una copia testimoniada de los informes periciales de los que dispongan en los procedimientos relativos a infecciones con el programario Pegasus.

El recurso

Esta resolución llega después de que Òmnium presentara un recurso contra el archivo de la querella, en el que solicitaba que se investigara la presunta infección con Pegasus en los dispositivos de estos tres miembros de la entidad y para lo que aportó pruebas periciales informáticas.

En el mismo, subrayaba la necesidad de investigar a los autores de este presunto delito y lamentaba que la investigación judicial hubiese sido "fragmentada, lenta, revictimizadora y sin ningún tipo de efecto concreto y real".

Ante la reapertura de la causa, en un comunicado remitido por Òmnium este miércoles, su presidente, Xavier Antich, ha afirmado que "es lo mínimo que debe hacer la justicia para investigar el espionaje político perpetrado contra Òmnium Cultural a través de los teléfonos" de los tres afectados.

Noticias relacionadas

"Hace falta seguir presionando para que se desclasifique toda la información y se pueda saber la verdad de esta causa general contra el independentismo", ha señalado Antich, que sostiene que la misma Audiencia de Barcelona ve indicios de autoría y, por lo tanto, de delito por parte del CNI, lo que, según él, demuestra que la persecución al independentismo se produce en unos marcos ilegales y represivos brutales que no respetan los derechos fundamentales.

TEMAS

  1. El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: 'Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa
  2. El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era 'admisible' que sus jefes modificaran informes: 'No más
  3. El Govern mantiene el pulso con los profesores y cree que la subida de la nómina de mayo aplacará el conflicto
  4. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  5. Aliança Catalana abre el mercado de fichajes a independientes y capta a dos de Junts y a uno del PSC para las municipales
  6. Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo
  7. ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas
  8. Anticorrupción mantiene su petición de cárcel para Ábalos, Koldo y Aldama, mientras que las acusaciones la rebajan para el comisionista

La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa por presunto espionaje a Òmnium con Pegasus

La Audiencia de Barcelona ordena reabrir la causa por presunto espionaje a Òmnium con Pegasus

Pedro Sánchez preside una reunión de urgencia para decidir la acogida del MV Hondius en Canarias

Pedro Sánchez preside una reunión de urgencia para decidir la acogida del MV Hondius en Canarias

Críticos de ERC presentan una denuncia interna contra Rufián por "deslealtad al partido"

Críticos de ERC presentan una denuncia interna contra Rufián por "deslealtad al partido"

El jefe de Gabinete de Ayuso asegura que González Amador le facilitó una foto de unos periodistas y que no obtuvo sus datos de la Policía

El jefe de Gabinete de Ayuso asegura que González Amador le facilitó una foto de unos periodistas y que no obtuvo sus datos de la Policía

Anticorrupción descarta que Pedro Sánchez sea "el número 1" aunque defiende que Ábalos encabeza una organización criminal

Anticorrupción descarta que Pedro Sánchez sea "el número 1" aunque defiende que Ábalos encabeza una organización criminal

Clavijo pide una reunión urgente a Sánchez para tratar la gestión del barco con contagios

Clavijo pide una reunión urgente a Sánchez para tratar la gestión del barco con contagios

La batalla por Sevilla según las encuestas electorales: la subida de Adelante Andalucía amenaza al PSOE

La batalla por Sevilla según las encuestas electorales: la subida de Adelante Andalucía amenaza al PSOE

Ferraz ve en el "perfil bajo" de Moreno una oportunidad para Montero: "Se le ve nervioso y desubicado"

Ferraz ve en el "perfil bajo" de Moreno una oportunidad para Montero: "Se le ve nervioso y desubicado"