Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
El Learjet 45, procedente de Cabo Verde, tuvo que hacer una parada en Gran Canaria por una incidencia en la burbuja de aislamiento de un paciente
Héctor Rosales
Un avión que trasladaba a Países Bajos a dos de los infectados por hantavirus del buque MV Hondius ha aterrizado sobre las 16:30 horas de este miércoles en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, después de que Marruecos no autorizara la escala prevista en Marrakech.
La aeronave, un Learjet 45, tuvo que realizar una parada por una incidencia en la burbuja de aislamiento de uno de los pacientes, que debía ser reparada antes de continuar el traslado sanitario. La escala estaba prevista en Marrakech, pero el aparato no llegó a entrar en espacio aéreo marroquí ante la negativa de las autoridades del país y finalmente fue desviado a Gran Canaria.
El avión tiene previsto reanudar el vuelo a las 17:40 horas con destino al aeropuerto de Ámsterdam.
Habrá ampliación.
- El PSOE aspira a mejorar resultados en Andalucía y garantizar la paz interna: 'Si nos hundimos, puede pasar cualquier cosa
- El inspector de la caja 'b' del PP declara en Kitchen que el juez Ruz le dijo que no era 'admisible' que sus jefes modificaran informes: 'No más
- El Govern mantiene el pulso con los profesores y cree que la subida de la nómina de mayo aplacará el conflicto
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Villarejo comunica al tribunal de Kitchen que una 'operación urgente' puede obligarle a declarar 'desde su domicilio
- Aliança Catalana abre el mercado de fichajes a independientes y capta a dos de Junts y a uno del PSC para las municipales
- Muere Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas