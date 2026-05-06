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Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech

El Learjet 45, procedente de Cabo Verde, tuvo que hacer una parada en Gran Canaria por una incidencia en la burbuja de aislamiento de un paciente

El Learjet 45 en la base aérea de Gando.

El Learjet 45 en la base aérea de Gando. / José Pérez Curbelo

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canaria
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Un avión que trasladaba a Países Bajos a dos de los infectados por hantavirus del buque MV Hondius ha aterrizado sobre las 16:30 horas de este miércoles en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, después de que Marruecos no autorizara la escala prevista en Marrakech.

La aeronave, un Learjet 45, tuvo que realizar una parada por una incidencia en la burbuja de aislamiento de uno de los pacientes, que debía ser reparada antes de continuar el traslado sanitario. La escala estaba prevista en Marrakech, pero el aparato no llegó a entrar en espacio aéreo marroquí ante la negativa de las autoridades del país y finalmente fue desviado a Gran Canaria.

El avión tiene previsto reanudar el vuelo a las 17:40 horas con destino al aeropuerto de Ámsterdam.

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