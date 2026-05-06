Anticorrupción descarta que Pedro Sánchez sea "el número 1" aunque defiende que Ábalos encabeza una organización criminal

El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón inició la exposición de sus conclusiones definitivas en lo que se espera que sea la última sesión del juicio contra el exministro José Luis Ábalos rechazando uno de los planteamientos principales expuestos durante su declaración por otro de los acusados, el comisionista Víctor de Aldama. Según Luzón, "no se trata de establecer quién era el número 1 o 2 de la presunta "organización criminal" que se juzga en este caso, y "desde luego no era el número 1 el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

A juicio de Luzón, la acusación parte del desarrollo de unas relaciones personales entre los acusados "que pronto vieron la oportunidad de obtener un común lucro al socaire del cargo que Ábalos ostentaba en el Gobierno de España".

Defendió así la acusación por organización criminal a pesar de que tres personas (Ábalos, Aldama y el que fuera asesor del primero Koldo García) "puedan parecer poco", pues hay que tener también en cuenta a otras personas entre las que se encuentran familiares de Koldo, socios de Aldama o ex altos cargos en Transportes, muchos de ellos acusados en la parte de la causa que aún se instruye en la Audiencia Nacional.

Sobre la jefatura de Ábalos al frente de esta organización, Luzón indició en que de las pruebas presentadas, entre las que destacan las conversaciones entre los acusados, se deduce que “si no se obedecían sus órdenes podían rodar cabezas u otras partes más íntimas de la anatomía masculina, como le indicó Koldo García a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera”. Así, en esta organización, unos aportan la capacidad económica y otros las infraestructuras públicas, continuó el fiscal, que ha añadido que “en la lógica y engranaje esencial de la misma no debe extrañar la presencia de un ministro en esa estructura” y solo su salida del gobierno puso fin a esta corrupción.

Los 10.000 euros

Para asegurarse la oportunidad cuando llegara era para lo que Víctor de Aldama pagaba cantidades mensuales de dinero a una organización que contaba con su propio lenguaje de "chistorras, soles y lechugas". Así, e pago de los 10.000 euros a Koldo García y José Luis Ábalos constituye para Anticorrupción el núcleo de la dádiva, sin perjuicio de otros regalos. Los pagos empiezan con regalos mucho más pequeños hasta que se convierte en “mucho más natural recibir 10.000 euros mensuales” al menos desde septiembre de 2019 hasta agosto de 2022, “probablemente fuera tanta la insistencia como poca la resistencia”, ha destacado el fiscal.

¿Menos pena para Aldama?

Por otra parte, está previsto que Luzón destaque durante su intervención la colaboración de Aldama con la justicia, lo que facilitaría que el tribunal pueda aplicarle lo que se denomina atenuante de confesión muy cualificada y rebaje su condena muy por debajo de los siete años de cárcel que formalmente solicita para él.

Pese a que se especuló con una petición explícita de rebaja de cárcel para Aldama en el momento en el que Luzón elevara a definitivas sus conclusiones para el juicio, esta alegación formal no se produjo el pasado lunes. Fuentes fiscales negaron que Luzón hubiera actuado siguiendo órdenes de la fiscal general, Teresa Peramato. Sí lo hizo la acusación popular que dirige el letrado Alberto Durán en nombre del PP, que reclama cinco años y dos meses de cárcel para el empresario al estimar que su colaboración con la justicia ha sido determinante. Ninguna de estas penas se aproxima los dos años de cárcel, lo que en la práctica facilita que Aldama evite la entrada en prisión.

Protesta del PSOE

La acusación popular ejercida en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), cercana al PSOE, ha presentado un escrito mostrando su discrepancia con la postura adoptada por el PP, que ejerce la dirección letrada, por haber solicitado una rebaja de la pena para el comisionista Víctor de Aldama de modo que todos los delitos por los que se le acusa sean castigados que penas que no alcancen los dos años de cárcel, lo que facilita que pueda evitar su ingreso en prisión.

A juicio de esta parte, resulta "inadmisible" que el PP " ignorando las opiniones de las demás", haya presentado un escrito propio de conclusiones sin consultar al resto de organizaciones "como si fuera el de todas las acusaciones populares". Por ello piden al tribunal que lo tenga por no presentado o, subsidiariamente, admita la petición concreta de ADADE, que interesa una condena mayor para Aldama.

Para defender esta postura, la abogada Gloria de Pascual se personó en la sala antes de que comenzara la sesión. Sin embargo, el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta, ha dado inicio a la sesión de este miércoles rechazando la posibilidad de esta intervención en cumplimiento de las normas de acumulación de las acusaciones populares que se estableció en su día, lo que motivó que De Pascual expusiera su protesta.