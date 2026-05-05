El tribunal condena a Villarejo por revelar datos secretos del teléfono de Dina con estilo Sherlock Holmes

La jueza Teresa Palacios, presidenta de la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, elaboró la ponencia que ha llevado al tribunal a condenar a pena de prisión de 3 años y medio de cárcel al entonces comisario en activo José Manuel Villarejo.

"El Tribunal ha llegado al convencimiento, sin fisura alguna, de la autoría en la recepción por el acusado [José Manuel Villarejo] de la información guardada en la tarjeta del teléfono de Dina [Bousselham] que entregó una vez en su poder a sendos medios digitales. [Hubo] una sola copia de la tarjeta de la que se dispuso y que entregó al acusado, siendo por ende la que exclusivamente podía ponerse en circulación", razona la sentencia.

"Tal como destacó el Ministerio Fiscal y los letrados de las dos acusaciones particulares, se está ante hechos cuya base probatoria no es directa sino a través de la prueba de indicios, los cuales han sido explicitados ampliamente conformando el iter por la suma de los datos referidos y el resultado de los mismos, alcanzando el tribunal la convicción exigida en orden al pronunciamiento condenatorio solicitado por las acusaciones respecto de José Manuel Villarejo".

La prueba de indicios ha exigido un trabajo exhaustivo de descarte de los obstáculos puestos por la defensa de Villarejo y la colaboración con ella de los periodistas beneficiarios de las informaciones que les proporcionó. Vamos, Teresa Palacios ha tenido que usar la lupa de Sherlock Holmes-.

Prueba no necesaria

Esos periodistas de dos medios digitales negaron en el juicio que Villarejo les entregara material extraído de un pendrive que él mismo preparó y que fue hallado en el registro de su domicilio el 3 de noviembre de 2017 y atribuyeron a fuentes internas de Podemos esas informaciones, que, en realidad, desacreditaban a toda la organización.

En cambio, esa prueba de indicios no fue necesaria para saber quién aportó a Villarejo el pendrive con los datos del teléfono de Dina Bousselham.

Porque fue el propio presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, quien le entregó la tarjeta a Pablo Iglesias en enero de 2016. Y periodistas del mismo grupo entregaron más tarde un pendrive con esos datos a Villarejo, quien hizo una copia y los difundió. Los dos periodistas fueron perdonados por Pablo Iglesias y, por tanto, se han salvado de esta sentencia, según queda expresamente relatado.

La sentencia aclara que Villarejo no tenía el cometido de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, donde estaba adscrito, bajo el mando del director, Eugenio Pino, de investigar las actividades de Podemos.

La pregunta, que la sentencia no aborda, es esta: por qué quería desacreditar Villarejo a Podemos. ¿Por cuenta de quién?

Reflexión

Si se escuchan las múltiples conversaciones de Villarejo con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal -grabadas por el comisario, que ya llevaba colaborando con ella desde 2009- es evidente el motivo de la conducta de Villarejo al tener acceso al material secreto e íntimo de Dina Bousselham: destruir a Podemos.

Villarejo no actuó en calidad de comisario, pero tampoco por su exclusiva cuenta. Ese tipo de actividades –en colaboración con ciertos medios de comunicación- eran un encargo que se había comprometido a desarrollar, desde el momento en que su amigo, el empresario Ignacio López del Hierro, le llevó al despacho de Cospedal, en la madrileña calle de Génova 13, la sede del PP nacional, según se ha apuntado, en 2009.

Noticias relacionadas

Es una sentencia que los profesionales de los medios de comunicación deberían examinar y sobre la cual reflexionar. La jueza Palacios pone el dedo en la llaga de la cama redonda de periodistas y policías.