Una ruta cicloturística y un congreso internacional: el Govern busca un "legado positivo" del Tour de Francia

Que el Tour de Francia, que arrancará el próximo 4 de julio desde Barcelona, deje un "legado positivo" en Catalunya. Con este objetivo entre ceja y ceja, el Govern ha aprobado este martes un paquete de medidas para que, más allá de la competición deportiva, el acontecimiento deje huella en ámbitos como la sostenibilidad, el turismo o la cohesión social. Desde una ruta cicloturística a un congreso internacional e incluso un diccionario de terminología ciclista forman parte de la herencia que la Generalitat espera que deje la prueba deportiva.

Las acciones no solo tienen como objetivo garantizar el éxito organizativo y deportivo del Tour, sino utilizarlo como instrumento para fomentar hábitos saludables, avanzar en sostenibilidad, generar actividad económica y dejar una huella duradera en el territorio

Para ello se han implicado distintas 'conselleries' con la misión clara de buscar que la acogida de la prueba deportiva sea percibida como beneficiosa para la ciudadanía. "Las acciones no solo tienen como objetivo garantizar el éxito organizativo y deportivo del Tour, sino utilizarlo como instrumento para fomentar hábitos saludables, avanzar en sostenibilidad, generar actividad económica y dejar una huella duradera en el territorio", sostienen desde el Executiu.

En el ámbito del turismo, el principal legado previsto es una ruta cicloturística de larga distancia -de 2.500 kilómetros, 5 tramos y 42 etapas- que recorre Catalunya de forma transversal, además de publicaciones viajes y estudios sobre el cicloturismo. El Govern destaca también el gran volumen de voluntariado que se movilizará para contribuir en la organización de una competición que pasará por 63 municipios. La previsión es que más de 4.000 ciudadanos se impliquen.

Señalización de accesos a puertos de montaña

En cuanto al ámbito deportivo, la Generalitat destaca la señalización de las carreteras de acceso a los puertos de montaña con instalaciones deportivas para ciclistas, jornadas de promoción con la Federació Catalana de Ciclisme e incluso la celebración de un congreso internacional de ciencia y bicicleta en el Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC). Y a nivel cultural y lingüístico se actualizará la terminología del ciclismo con un diccionario y un díptico específicos, además del compromiso de preservar la documentación del Tour de Francia 2026.

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Más allá del impacto turístico que tendrá el evento, el Govern también enmarca la acogida de esta competición dentro de su estrategia para situar Catalunya en el foco internacional. De hecho, esta competición será el colofón de unos meses en que Barcelona ha acogido las cumbres de líderes progresistas y se producirá dos semanas después de que la capital catalana haya recibido al Papa León XIV.