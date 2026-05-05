Romeva, Nadal, Oranich, Lluch, Antich y Giménez-Salinas, entre los asesores del Parlament para celebrar su milenario

El Parlament ya tiene perfilado el consejo asesor que acompañará a la Mesa en la organización del milenario del parlamentarismo catalán, una conmemoración prevista para 2027 con la que la Cámara catalana quiere reivindicar las raíces históricas de la institución y su vínculo con las asambleas de Paz y Tregua de Dios. El órgano reúne a personalidades del mundo académico, cultural, jurídico, social, pacifista, económico e institucional, entre las que destacan el exconseller Raül Romeva; el historiador, exconseller y exalcalde de Girona Joaquim Nadal; la abogada y activista Magda Oranich; la directora del Departamento de Historia Medieval de la UB e hija de Ernest Lluch, Rosa Lluch; el presidente de Òmnium, Xavier Antich, y la síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas.

La composición llega con retraso respecto al calendario que la propia Cámara catalana había previsto el pasado otoño. En noviembre, la Mesa acordó crear este órgano asesor y situó en febrero la presentación pública de sus miembros, de la hoja de ruta de la conmemoración y del presupuesto destinado a los actos. Tres meses después, esa puesta de largo aún no se ha producido, aunque los nombres se han hecho públicos este martes tras convocarse una reunión a puerta cerrada con los miembros de la Mesa del Parlament y el comisionado encargado de pilotar los actos, Manel Vila.

El presidente del Parlament, Josep Rull, junto a la vicepresidenta Raquel Sans y las secretarias de la Mesa, Glòria Freixa y Rosa Ibarra. / ACN

El presidente de la Cámara, Josep Rull, anunció a finales de agosto que el Parlament conmemoraría en 2027 el milenario del parlamentarismo catalán, que sitúa su origen en las asambleas de Paz y Tregua de Dios. Aquellas reuniones, impulsadas en la Catalunya medieval para frenar la violencia feudal y proteger a la población, son consideradas una de las raíces del parlamentarismo catalán, junto con la Corte Condal de Barcelona. En esta primera reunión, Rull, acompañado por la vicepresidenta del Parlament, Raquel Sans, y por las secretarias de la Mesa Glòria Freixa y Rosa Maria Ibarra, ha explicado al consejo asesor, formado por 29 personalidades de prestigio, los objetivos de la celebración del milenario. Todos ellos, procedentes de ámbitos diversos, han sido avalados por la Mesa para contribuir a definir el contenido y el enfoque de la conmemoración.

29 personalidades de prestigio

La dimensión histórica estará reforzada por nombres como Borja de Riquer, Mercè Morales, Maria Bonet, Laura de Castellet, Bernabé Dalmau o Iago de Balanzó, perfiles vinculados al estudio de la Catalunya medieval, la historia contemporánea, el patrimonio y la memoria institucional. También tendrá un peso destacado el ámbito de la paz y la resolución de conflictos, en coherencia con el origen de las asambleas de Paz y Tregua. En este campo figuran Rafael Grasa, Kristian Herbolzheimer, Jordi Armadans, Cécile Barbeito, Sonia Andolz y Pepe Beunza, todos ellos vinculados, desde distintas trayectorias, al pacifismo, la seguridad internacional, la mediación, la educación para la paz o la desobediencia civil no violenta.

El órgano se completa con perfiles de la cultura, la universidad, la comunicación, el tercer sector y la economía, como Karina Gibert, Imma Tubella, Josep Maria Carbonell, Carol Durán, Clara Arbués, Mar Benseny, Francina Alsina, Josep Santacreu, Francesc Tusquets, Ignasi Casadesús y Xavier Guitart. La composición busca dotar al consejo de una mirada amplia, capaz de combinar investigación histórica, proyección institucional, reflexión democrática y presencia social.

La efeméride pretende ir más allá de una celebración institucional. El Parlament quiere vincular el origen medieval del parlamentarismo catalán con una reflexión actual sobre la paz, la democracia, la limitación de la violencia y el papel de Catalunya en Europa. Además, la voluntad es que la efeméride tenga presencia durante todo el año y en distintos puntos del territorio. En paralelo, la Cámara también prevé recuperar el discurso de Pau Casals ante Naciones Unidas en 1971, cuando recibió la Medalla de la Paz, como símbolo de la proyección internacional del país y de su tradición pacifista.

Noticias relacionadas

Con el consejo ya definido, el Parlament deberá concretar ahora cuándo presenta públicamente la hoja de ruta, el presupuesto y el alcance territorial de los actos. El retraso respecto al calendario inicial añade presión a una conmemoración que Rull ha situado entre las prioridades simbólicas de la legislatura y que la Mesa quiere convertir en una de las grandes citas institucionales de 2027 y de todo el mandato.